Nadia Beller ya se encuentra en México; solicitó asilo por amenazas, confirma Sheinbaum

Nadia Beller ya se encuentra en México; solicitó asilo por amenazas (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Nadia Beller ya se encuentra en territorio nacional, luego de solicitar asilo para ingresar al país debido a que, presuntamente, se encontraba amenazada.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que fue la propia Beller quien solicitó este documento para poder trasladarse a México. Asimismo, indicó que sostendrá una reunión con autoridades mexicanas, en la que se determinará si desea permanecer en el país.

Sheinbaum señaló que, una vez que se lleve a cabo este encuentro, se conocerá cuál es la decisión de Beller respecto a su estancia en territorio mexicano.

Por otra parte, la presidenta mencionó que Nadia Beller ha denunciado la presunta participación de Fernando Cerimedo en campañas injerencistas en distintos países de América Latina.

“Ella estaba amenazada y por esa razón se le dio el asilo y ya daremos más información una vez que ella esté en comunicación con relaciones exteriores.” declaró

El caso adquiere relevancia en el contexto de las denuncias sobre posibles operaciones de intervención política en la región, aunque hasta el momento no se han detallado mayores elementos sobre las acusaciones ni sobre las condiciones en las que Beller permanecerá en México.