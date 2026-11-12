Sheinbaum responde a Trump por amenaza de aumentar aranceles ante caravanas migrantes

Sheinbaum responde a Trump por amenaza de aumentar aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con incrementar 50 por ciento los aranceles si no se detiene el avance de las caravanas migrantes hacia Estados Unidos.

Ante esta advertencia, la mandataria aseguró que, desde que Trump asumió el gobierno estadounidense, ninguna caravana migrante ha logrado llegar a la frontera de ese país, debido a las acciones implementadas por el Gobierno mexicano para informar y orientar a las personas que buscan llegar a territorio estadounidense.

Señaló que actualmente hay dos caravanas, una en Arriaga, Chiapas que se había formado con aproximadamente 500 personas, pero que después de implementar estrategias ya quedan menos de 100 personas. La segunda caravana viene de Honduras y al respecto, la mandataria señaló que se implementaran los mismos tratos, partiendo desde la ley y la ayuda humanitaria.

Sheinbaum explicó que se comunica a los migrantes sobre las dificultades y los riesgos que implica realizar el trayecto, así como sobre la imposibilidad de obtener asilo en Estados Unidos, con el propósito de evitar que emprendan un recorrido que podría poner en peligro su integridad.

“Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura, o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones en determinado lugar, lo puede hacer, pero la gran mayoría regresan a sus países de origen una vez que conocen que no pueden cruzar la frontera mexicana con estados unidos”

Asimismo, señaló que su administración trabaja en la búsqueda de alternativas seguras para facilitar el retorno de las personas migrantes a sus países de origen.

La respuesta de la presidenta ocurre luego de que Donald Trump advirtiera sobre un posible aumento de 50 por ciento en los aranceles, como medida de presión para frenar las caravanas migrantes.

Finalmente reiteró las acciones que el gobierno mantiene en materia migratoria, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por las políticas comerciales y el control de los flujos migratorios.