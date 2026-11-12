El avance silencioso del plan ferroviario de Sheinbaum: así marcha la liberación de terrenos para los trenes de Pachuca y Querétaro

Plan ferroviario Avanza construcción de trenes en Guanajuato y Pachuca con nuevos terrenos expropiados. (cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha expropiado 19 propiedades privadas este 12 de noviembre. Los terrenos serán utilizados en la construcción de los trenes México-Pachuca y Querétaro-Irapuato.

¿Cuáles fueron los terrenos expropiados por la presidenta este 12 de noviembre?

A través de dos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenó la ocupación temporal de dos terrenos que se utilizarán en la construcción de los trenes AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato.

El primero de ellos está ubicado en el municipio de Cortazar, ubicado en el estado de Guanajuato. Abarca 8,072.018 (ocho mil setenta y dos punto cero dieciocho) metros cuadrados, correspondientes a 16 inmuebles de propiedad privada. Este se encuentra entre la capital de Querétaro e Irapuato y será utilizado en la construcción del tren de 102 kilómetros que conecta ambas localidades.

El segundo se encuentra en el municipio de Mineral de la Reforma ubicado en el estado de Hidalgo y comprende 8,324.038 (ocho mil trescientos veinticuatro punto cero treinta y ocho) metros cuadrados, correspondientes a 3 inmuebles de propiedad privada. Este se ubica en el último tramo del tramo de 57 kilómetros que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, con la capital del estado de Hidalgo.

Ambos proyectos forman parte del plan ferroviario, para el cual se han invertido más de 750 mil millones de pesos. Se espera que en esta administración se hagan avances importantes para restaurar y modernizar el sistema ferroviario del país, que por muchos años se vio subordinado a la construcción de carreteras federales.

¿Cómo marcha plan ferroviario?

Según ha comunicado la presidenta Sheinbaum con anterioridad, se han asegurado más de 28 millones de metros cuadrados de derecho de vía en todo el país. De todo este tramo asegurado, 72% son derecho de vía histórico, 14% propiedad social y 14% propiedad privada. Lo inmuebles asegurados hoy se añadirían a estas cifras.

El 1 de septiembre, en su segundo informe de gobierno, la mandataria destacó que avanzan las obras de los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas y el Tren Maya de carga. Se prevé que varios de estos proyectos sean finalizados para 2027.

De los trenes que ya se encuentran en funcionamiento, destacó que el “Felipe Ángeles”, en su tramo Lechería-AIFA, transporta 3 millones de habitantes mientras que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros. Por su parte, el Tren Interoceánico ha transportado 2 millones de toneladas de carga.