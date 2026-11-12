Banco del Bienestar lanza aplicación para transferencias y pagos digitales sin comisiones

Aplicación del Banco del Bienestar

El Director del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, presentó una nueva aplicación móvil que permitirá a las personas beneficiarias de los programas sociales realizar transferencias, enviar y recibir dinero, así como efectuar pagos digitales mediante códigos QR, sin pagar comisiones y directamente desde sus teléfonos celulares.

La herramienta amplía los servicios que hasta ahora ofrecía la plataforma bancaria, que desde 2022 permitía consultar saldos y movimientos. Con la nueva versión, los usuarios podrán realizar distintas operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal, además de recibir notificaciones sobre las transacciones de sus cuentas.

Durante la presentación, la institución destacó que la aplicación busca acercar los servicios de la economía digital a millones de mexicanos, particularmente a quienes reciben pensiones, becas y otros apoyos del Gobierno de México. Para 2026, el banco estima atender a 42.8 millones de beneficiarios de programas sociales.

Transferencias y pagos mediante códigos QR

Entre las nuevas funciones se encuentra el envío de dinero a otras cuentas bancarias mediante el número de tarjeta, cuenta, CLABE o número celular de la persona destinataria. Los usuarios deberán ingresar el monto y el concepto, verificar los datos y confirmar la operación para completar la transferencia.

También será posible realizar pagos digitales escaneando el código QR de una persona o establecimiento. La aplicación permitirá revisar el monto antes de autorizar el movimiento, mientras que quienes tengan un negocio podrán generar un código QR para recibir pagos de sus clientes desde el teléfono celular.

La plataforma conservará las opciones para consultar el saldo y los movimientos de la cuenta, ahora con información en tiempo real y notificaciones de las operaciones realizadas. Además, incorporará una herramienta para localizar sucursales y cajeros automáticos cercanos, con datos sobre su dirección, distancia y horario de atención.

El banco dispersará un billón de pesos durante 2026

El Banco del Bienestar señaló que su presencia en el país ha permitido ampliar la entrega directa de recursos públicos. Actualmente cuenta con más de 3 mil 100 sucursales distribuidas en 2 mil 705 localidades de mil 972 municipios, y en más de mil municipios es la única institución bancaria con presencia.

La institución participa en la dispersión de recursos de 29 programas sociales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, el programa para madres trabajadoras, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca universal Rita Cetina, además de apoyos relacionados con educación, salud, alimentación, campo, pesca y vivienda.

De acuerdo con las cifras presentadas, durante 2026 el banco habrá dispersado un billón de pesos, equivalente a un millón de millones de pesos, correspondientes a los programas sociales del Gobierno de México. El crecimiento de los recursos entregados ha acompañado la incorporación de nuevos apoyos y el aumento en el número de personas beneficiarias.

Más de 500 mil personas reciben atención diariamente

La institución también informó que cuenta con más de 7 mil 500 trabajadores y trabajadoras para atender a los usuarios. En sus sucursales y cajeros automáticos recibe diariamente a más de 500 mil personas, mientras que sus instalaciones brindan servicio de lunes a viernes, de las 9:00 a las 16:30 horas.

A esta infraestructura se suman cerca de 3 mil cajeros automáticos disponibles las 24 horas y un centro de atención telefónica que recibe más de 16 mil llamadas y atiende hasta 480 mil consultas de saldo al día.

La aplicación anterior, que únicamente permitía revisar saldos y movimientos, alcanzó 18 millones de usuarios desde su lanzamiento en 2022 y llegó a atender más de un millón de consultas diarias. Su utilización contribuyó a reducir los tiempos de espera en sucursales y cajeros, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación.

El banco indicó que la nueva herramienta ya está disponible en las tiendas de aplicaciones y que sus servicios de pago digital están alineados con la nueva Ley de Economía Digital y Pagos Digitales y Servicios Electrónicos, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación.