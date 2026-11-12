¿Qué es el VSR y cómo distinguirlo de la influenza y el COVID? Estos son los síntomas

VSR El VSR, la influenza y el COVID-19 comparten manifestaciones como tos, fiebre, congestión nasal y malestar general.

Con la llegada del Frente Frío número 5 a México, las enfermedades respiratorias vuelven a cobrar protagonismo. Entre los virus que circulan esta temporada se encuentran la influenza, el SARS-Cov2 —causante del COVID-19—, y el virus sincital respiratorio (VSR), una infección que suele confundirse con un resfriado común, pero que puede provocar complicaciones importantes en bebés y personas adultas mayores.

A pesar de que estas enfermedades comparten varios síntomas, conocer sus diferentes características permite identificar señales de alerta para que la población se acerque a la atención médica correspondiente.

Virus Sincital Respiratorio (VSR): ¿qué es y cuáles son sus principales síntomas?

El virus sincital respiratorio, también conocido como VSR, es un virus común que infecta el sistema respiratorio, principalmente la nariz, garganta y pulmones, por lo que la mayoría de las personas infectadas presentan síntomas similares a los de un resfriado.

La circulación del VSR aumenta durante el otoño y el invierno, cuando coincide con otros virus respiratorios que provocan enfermedades como la influenza y el COVID-19.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el virus sincital respiratorio no representa un problema grave para las personas sanas, no obstante, es posible que pueda ocasionar complicaciones como neumonía o bronquiolitis, inflamación de las vías respiratorias pequeñas de los pulmones.

A diferencia de otras enfermedades similares, los síntomas del VSR suelen aparecer de manera gradual y confundirse inicialmente con los de un resfriado; entre los más frecuentes se encuentran:

Congestión nasal .

. Escurrimiento nasal .

. Tos .

. Estornudos .

. Fiebre , aunque no siempre está presente.

, aunque no siempre está presente. Disminución del apetito .

. Silbidos al respirar.

Una de sus principales características es que afecta especialmente a las y los bebés pequeños, en quienes constituye una causa importante de infecciones respiratorias graves. Por ello, es importante prestar atención a síntomas como la irritabilidad, dificultades para alimentarse o pausas en la respiración.

¿Cómo distinguir el VSR del COVID-19 o la influenza?

El VRS, la influenza y el COVID-19 comparten manifestaciones como tos, fiebre, congestión nasal y malestar general. Sin embargo, existen algunas características que pueden orientar sobre el tipo de infección.

Por ejemplo, la influenza suele comenzar de manera repentina y provocar un malestar general más intenso, contrario a la manifestación gradual del VSR. Entre estos síntomas abruptos, se incluye la fatiga y los dolores corporales.

Mientras que, en el caso de la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, sus síntomas pueden variar de una persona a otra y cambiar dependiendo de la variante que esté circulando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica entre sus principales síntomas:

Fiebre o escalofríos.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión o escurrimiento nasal.

Cansancio.

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Dificultad para respirar en los casos más graves.

Alteraciones del gusto o del olfato.

En términos generales, el VSR suele comenzar con síntomas similares a los de un resfriado y evolucionar gradualmente hacia problemas respiratorios, especialmente en bebés y personas adultas mayores. No obstante, debido a que los síntomas se superponen entre estos tres virus comunes de la temporada, las pruebas de laboratorio y la valoración médica son las herramientas más confiables para establecer un diagnóstico.