México atrae inversión de 250 millones de dólares: WEG impulsará la IA y generará 6 mil empleos

WEG invertirá 250 millones de dólares en México hacia 2030

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el anuncio de inversión de 250 millones de dólares que realizará la empresa WEG en México de aquí a 2030, proyecto que permitirá ampliar sus capacidades industriales y generar 2 mil empleos directos, además de alrededor de 4 mil indirectos.

El funcionario destacó la importancia de la compañía para el desarrollo industrial del país, debido a que fabrica generadores, alternadores, transformadores y otros equipos necesarios para el funcionamiento de distintos sectores productivos.

Explicó que estos productos serán fundamentales para atender las necesidades energéticas que acompañan la expansión de la actividad industrial y tecnológica.

Ebrard señaló que WEG cuenta actualmente con más de 6 mil trabajadores en México y mantiene operaciones en el país desde hace más de dos décadas. Consideró que el nuevo anuncio representa una muestra de confianza en la economía mexicana y en las perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Inversión atenderá la demanda de infraestructura energética

Daniel Gobino, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, explicó que la inversión responde a las nuevas necesidades de infraestructura energética que acompañan el crecimiento de la digitalización y la inteligencia artificial.

El directivo señaló que detrás de la expansión de los centros de datos se requiere una infraestructura eléctrica cada vez más amplia, eficiente y confiable, integrada por generadores, transformadores, motores eléctricos, sistemas de distribución y soluciones de automatización. Por ello, la compañía busca fortalecer su capacidad de fabricación para atender la demanda de estos equipos.

Durante su intervención, Gobino agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la Secretaría de Economía para concretar el proyecto, así como el apoyo del gobierno de Hidalgo. Al dirigirse a la presidenta, expresó: “Presidenta Claudia Sheinbaum, en primer lugar quisiera agradecerle por todo el apoyo que WEG ha recibido en México y particularmente por la construcción conjunta de este nuevo proceso de inversión”.

También reconoció la colaboración de proveedores, clientes y trabajadores que forman parte de las operaciones de la empresa en el país.

WEG suma más de 25 años de operaciones en el país

Gobino detalló que la empresa cuenta con más de 50 mil colaboradores a nivel global, 69 plantas industriales distribuidas en 18 países y presencia comercial en 135 mercados. En México, donde tiene más de 25 años de operaciones, dispone de más de 6 mil trabajadores, alrededor de 400 ingenieros, cuatro parques industriales y una red de más de 500 distribuidores.

Añadió que WEG ha invertido cerca de 400 millones de dólares en sus operaciones mexicanas durante los últimos años, recursos destinados tanto a atender a más de 2 mil clientes nacionales como a exportar productos a más de 30 mercados.

El directivo sostuvo que la transformación tecnológica representa una oportunidad para la industria, ya que el desarrollo de herramientas digitales depende también de contar con energía suficiente y sistemas capaces de garantizar su suministro. En ese escenario, consideró que México tiene la posibilidad de fortalecer su participación en una cadena industrial estratégica.

Con la nueva inversión, WEG busca ampliar su presencia productiva, desarrollar talento y fabricar equipos eléctricos necesarios para responder al crecimiento de los centros de datos y las nuevas demandas tecnológicas.