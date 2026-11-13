Marina destaca capacidad operativa de Aviación Naval, cuenta con 72 aeronaves para vigilancia y rescate

Aviación Naval cuenta con 72 aeronaves para vigilancia y rescate

La Aviación Naval de la Secretaría de Marina —que este 2026 cumplió un siglo de historia y servicio a México— cuenta con una flota de 72 aeronaves y 10 bases aeronavales donde despliega operaciones de vigilancia, búsqueda, rescate, transporte, adiestramiento y apoyo a las labores de seguridad y atención de emergencias en distintos puntos del país.

La dependencia aseguró que desde el espacio aéreo nacional, las aeronaves de ala fija y ala móvil de la Aviación Naval, amplían el alcance de las operaciones marítimas y tienen la tarea de llegar a comunidades aisladas por fenómenos naturales, auxiliar a personas en peligro en altamar o trasladar ayuda a zonas de difícil acceso.

La historia de la Aviación Naval mexicana tiene antecedentes desde 1918, cuando se realizaron pruebas exitosas de un hidroavión construido en los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas; el aparato, adaptado a partir de un biplano al que se le instalaron flotadores, despegó desde las aguas del puerto de Veracruz y sobrevoló la ciudad.

Lo anterior, fue uno de los primeros pasos para incorporar el uso de aeronaves a las operaciones de vigilancia de los litorales mexicanos. Sin embargo, fue el 15 de marzo de 1926 cuando se estableció formalmente el Cuerpo de Hidroaviones dentro de la Armada Nacional, mediante la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales.

La primera escuadrilla estuvo integrada por tres aeroplanos y quedó bajo el mando del entonces teniente mayor Carlos Castillo Bretón, considerado uno de los pioneros de la Aviación Naval en México.

El desarrollo de esta área continuó en 1933, con la creación del Departamento de Aeronáutica, mientras que en 1952 se incorporó formalmente el Departamento de Aeronáutica a la estructura de la Armada de México.

Desde entonces esta fuerza ha evolucionado en cuanto a tecnología, capacidad y alcance operativo hasta integrar operaciones de vigilancia, transporte, seguridad y auxilio a la población. Su desarrollo ha permitido fortalecer las tareas de la Armada de México y ampliar sus posibilidades de respuesta ante distintos escenarios.

Tipos de aeronaves

Entre las aeronaves que integran esta fuerza se encuentran los aviones Texan T-6C+, utilizados en misiones de reconocimiento, patrullaje y apoyo a las unidades navales; estas operaciones contribuyen a mantener la vigilancia de los espacios marítimos y del territorio nacional.

También cuenta con helicópteros MI-17, que desempeñan un papel importante en las labores de auxilio a la población, debido a su capacidad para transportar personal, equipo y suministros.

Estas unidades pueden llegar a comunidades de difícil acceso, realizar evacuaciones aeromédicas y participar en operaciones de búsqueda y rescate.

Además, mediante el uso de helibaldes, los MI-17 pueden apoyar en el combate de incendios, principalmente en zonas donde las condiciones geográficas dificultan el ingreso de vehículos terrestres y otros equipos de emergencia.

Aviación Naval cuenta con 72 aeronaves para vigilancia y rescate

Las operaciones de rescate en el mar también forman parte de las tareas de esta fuerza, para ello, los helicópteros MD-902 participan en labores de búsqueda y auxilio de personas en peligro, en coordinación con motos acuáticas de alta velocidad y nadadores de rescate.

Por sus características de maniobrabilidad, dichas aeronaves pueden realizar recorridos de exploración y aproximaciones en zonas costeras y de alta mar, con el propósito de localizar a personas que requieren asistencia y facilitar su rescate.

Coordinación mar y tierra

La capacidad operativa de la Aviación Naval no depende únicamente de sus aeronaves, sino también de la coordinación entre buques, unidades terrestres y personal naval desplegado en el aire, el mar y la tierra.

Este trabajo conjunto permite desarrollar operaciones de vigilancia, protección marítima, búsqueda y rescate, así como acciones de apoyo a la población ante emergencias.

La Secretaría de Marina destacó la importancia de mantener una fuerza aeronaval preparada para atender las necesidades del país, tanto en las labores de vigilancia y seguridad como en las misiones de auxilio y protección de la población.