Morena, PT y Verde liman asperezas en Guerrero; formalizan coalición para 2027

Morena, PT y PVEM pactan en Guerrero la primera alianza entre ellos rumbo al 2027

Después de una serie de desencuentros y “jaloneos”, los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron su alianza electoral para las elecciones de Guerrero donde se renovará la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos el próximo año.

Este es el primer convenio de alianza que Morena formaliza a nivel nacional para el proceso electoral del próximo año pues ayer venció el plazo establecido por las autoridades electorales para hacer el trámite en la entidad.

Con ello, los tres partidos postularan en su momento a la morenista, Beatriz Mojica coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, luego de su proceso interno de selección.

En los comicios de hace seis años los partidos fueron separados por la gubernatura y en alianza por diputaciones locales y ayuntamientos.

Tras la elección de Beatriz Mojica se registró una serie de inconformidades lo mismo al interior de Morena que en el PT.

Tras una serie de negociaciones que implicó ceder espacios en candidaturas locales por parte de Morena, los tres partidos acordaron contender en coalición en esos comicios.

La alianza Morena-PT-PVEM, registrada como Juntos Sigamos Haciendo Historia por Guerrero, fue presentada ante la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama. El organismo electoral deberá resolver sobre su procedencia a más tardar el próximo 22 de noviembre.

En el acto, la presidenta de la Comisión Nacional de Eleccionesdel partido guinda, Citlalli Hernández, destacó que esta es la primera ocasión en que las tres fuerzas políticas formalizan su participación conjunta ante una autoridad electoral de cara a los comicios del próximo año.

El encuentro, es el primer convenio de alianza que formaliza Morena a nivel nacional para el proceso electoral de 2027, reunió a representantes de las tres fuerzas políticas, entre ellos la Presidenta de la Comisión de Elecciones Citlalli Hernández Mora, y Beatriz Mijioca.

Hernández reconoció el trabajo de las dirigencias de los tres partidos, y expresó su confianza en que este acuerdo represente un buen comienzo para la construcción de una alianza que permita fortalecer la organización política y electoral del movimiento.

La presidenta del Consejo General del IEPC informó que la solicitud fue recibida formalmente y será sometida a revisión jurídica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral.

El organismo deberá emitir una resolución a más tardar el 22 de noviembre de 2026. Con este acto, Morena, PT y Partido Verde dan el primer paso institucional para concretar una alianza que busca mantener su predominio electoral en Guerrero y proyectar una plataforma política conjunta hacia las elecciones de 2027.