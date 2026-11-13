No más sargazo en las playas: así se recolecta y recicla el alga que afecta las playas del Caribe

Sargazo La Secretaría de Marina ha liderado los esfuerzos en su recolección. (cuartoscuro)

La Secretaría de Marina ha librado una guerra contra el sargazo que afecta las playas del Caribe mexicano durante todo este año. Conoce cómo reciclan el alga recolectada.

¿Cómo se recolecta y recicla el sargazo?

El problema que presenta el sargazo para las playas de México ha incrementado debido a factores como el calentamiento global. Se han formado aglomeraciones pueden abarcar el tamaño de un estadio de futbol. Mucha de esta alga termina en las orillas.

La zona más afectada ha sido la Rivera Maya, especialmente partes turísticas como Tulum o Cancún. El problema que el sargazo presenta para estas regiones se ve en primera instancia con el turismo, debido a que cuando se ve expuesta al sol, la planta apesta a huevo podrido. No sólo afecta el turismo, pues también puede afectar el paso de pequeñas embarcaciones.

Es por esto que la presidenta Claudia Sheinbaum, en colaboración con los gobiernos estatales y locales de las zonas más afectadas, ha ordenado a la Secretaría de Marina dirigir los esfuerzos de recolección durante este año.

En lo que va del 2026, la Secretaría de Marina recolectó más de 70 mil 640 toneladas del alga, un 45 por ciento de las más de 156 mil 600 toneladas retiradas en el país. El objetivo es alejar y recolectar el sargazo antes de que llegue a las orillas.

La presidenta, a mediados de año, confirmó que se utiliza para la producción de fertilizante, concreto, tabiques y biogás, entre otros usos. Incluso se ha reportado que está siendo utilizada en lociones y prendas de ropa como sandalias. El objetivo es que poco a poco más compañías —como ya es el caso con Xcaret— hagan uso de este material para que se aproveche su recolección y se cree un modelo sustentable para combatirlo.