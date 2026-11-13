Farmacias Benavides ¿desaparecerá? Esta es la historia de la cadena que ya fue comprada por Farmacias del Ahorro

Farmacias del Ahorro compra Benavides La compañía ampliará su presencia a más de 3,000 sucursales en todo México.

La industria farmaceútica en México está por experimentar uno de sus movimientos empresariales más importantes: Farmacias Benavides anunció un acuerdo definitivo para ser adquirida por Farmacias del Ahorro, operación que reunirá a dos de las cadenas más reconocidas del país y que permitirá fortalecer su presencia en el mercado nacional.

El comunicado, realizado este viernes 13 de noviembre de 2026, marca el inicio de una nueva etapa para Benavides, empresa que cuenta con más de un siglo de historia en México y que ha formado parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.

Por su parte, Farmacias del Ahorro busca ampliar su cobertura con esta adquisión, sumar infraestructura y fortalecer sus servicios de atención médica en todo el país.

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El convenio contempla que The Boots Group, accionista mayoritario de Farmacias Benavides, venda la compañía a Farmacias del Ahorro. La transacción permitirá integrar a las dos empresas bajo una misma estructura corporativa que contará con más de 3,000 suscursales distribuidas en todo México una vez concluida la operación.

Actualmente, Farmacias del Ahorro cuenta con aproximadamente 2,000 establecimientos, mientras que Benavides opera más de 1,100 sucursales y dispone alrededor de 450 consultorios de atención médica primaria, por lo que la unión de ambas redes fortalecerá su infraestructura y capacidad de atención en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con Mauricio González, director general de Farmacias Benavides, el acuerdo representa un “nuevo capítulo para la empresa”, sus colaboradores y las comunidades a las que atiende, destacando que los valores de confianza, cuidado y compromiso con la salud de la población mexicana que las dos organizaciones comparten.

“La adquisición de Farmacias Benavides es un hito estratégico que reafirma este compromiso con nuestro país. Siempre hemos creído que el crecimiento empresarial sólo tiene verdadero sentido cuando está al servicio de la sociedad”, declaró Antonio Leonardo Castañón, cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro.

No obstante, la compra todavía debe completar los procedimientos correspondientes, por lo que la adquisición no se ha concretado por completo y ambas cadenas continuarán operando como compañías separadas e independientes hasta que los requisitos sean cumplidos.

La historia de Farmacia Benavides en México: ¿cómo surgió la popular cadena?

La historia de Farmacias Benavides comenzó en 1917, cuando Felipe de Jesús Benavides Guerra adquirió la histórica Botica del Carmen en Monterrey, Nuevo León, adoptando el nombre de Droguería Benavides en 1935 y saltando a la expansión regional en 1940 tras la incorporación de Felipe de Jesús Benavides Pompa, hijo del fundador.

Durante los primeros años de crecimiento, la compañía abrió establecimientos en distintas ciudades del norte de México. Para 1942 ya tenía presencia en cinco plazas estratégicas de la región: Matamoros, Reynosa y Tampico, en Tamaulipas; Saltillo, en Coahuila, y Durango, en Durango.

Uno de aus momentos más importantes llegó en 1992, cuando abrió 60 nuevas sucursales y alcanzó un total de 309 farmacias. Un año después, la empresa debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave de cotización BEVIDES, luego de colocar 24% de su capital social entre inversionistas públicos.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la cadena contaba con 1,134 farmacias que abarcaban más de 200 ciudades de 27 estados del país. Sin embargo, con el acuerdo de adquisición por parte de Farmacias del Ahorro, Benavides se prepara para iniciar otro capítulo de su historia.