ANUIES reconoce a la UNAM como referente de la educación superior en México

UNAM conmemora 475 años de tradición universitaria en México

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconoció a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como una institución referente en la historia de la enseñanza superior del país, durante una ceremonia en la que se conmemoraron los 475 años de tradición universitaria en México.

En el encuentro, realizado en el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el secretario general de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, develaron una placa conmemorativa por los 475 años de la fundación de la Universidad de México.

Lomelí Vanegas agradeció la distinción y señaló que esta conmemoración no corresponde únicamente a la máxima casa de estudios, sino al conjunto de instituciones de educación superior del país, cuya historia se ha construido a través de distintas etapas y transformaciones.

“Tenemos casi cinco siglos de tradición universitaria en México, que fuimos pioneros en ese sentido en la América continental”, afirmó el rector, al recordar que la Real Universidad de México fue la primera institución de educación superior establecida en el territorio que actualmente ocupa el país.

Autonomía y educación como derecho

El rector destacó que la tradición universitaria mexicana también se ha fortalecido mediante la lucha por convertir la educación en un derecho y defender la autonomía de las instituciones, condiciones que permiten garantizar la libertad de cátedra, investigación y difusión de la cultura.

Explicó que, aunque existen diferencias entre la antigua Real Universidad de México y la actual UNAM, además de una discontinuidad histórica derivada de los acontecimientos y reformas educativas del siglo XIX, ambas forman parte de un proceso relevante para entender el desarrollo de la educación superior nacional.

También señaló que algunas de las facultades más representativas de la Universidad tienen raíces en aquella institución, donde se formaron figuras destacadas de la ciencia y la cultura novohispanas.

La ceremonia se llevó a cabo al término de la LXIX Asamblea Ordinaria y la XXXII Asamblea Extraordinaria de la ANUIES, organismo que agrupa a 278 instituciones de educación superior de la República mexicana. Al acto también asistió la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

ANUIES plantea una educación superior más incluyente

Por su parte, Luis Armando González Placencia destacó que, desde la fundación de la primera universidad en la Nueva España, en 1551, la educación superior ha experimentado transformaciones que permitieron pasar de un modelo al que accedían unos cuantos a uno que busca consolidarse como un derecho para todas las personas.

El secretario general de la ANUIES señaló que este proceso ha estado acompañado por la defensa de la autonomía universitaria, la ampliación de las oportunidades educativas y la creación de instituciones más incluyentes, comprometidas con el desarrollo nacional.

Al referirse a la placa conmemorativa, sostuvo que el reconocimiento de los 475 años también representa una oportunidad para renovar el compromiso de las universidades con la sociedad.

“Reafirmamos el compromiso de seguir construyendo una enseñanza superior más humanista, equitativa y socialmente responsable”, expresó.

González Placencia añadió que el valor de las universidades no se limita a su trayectoria histórica, sino que se encuentra en su capacidad para transformar vidas y contribuir a la construcción de una sociedad más justa.