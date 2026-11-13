Sader busca ampliar exportaciones agroalimentarias en China con 16 empresas durante la CATF 2026

México en la Feria Agrícola de China 2026

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural encabezó la participación de México en la 23.ª Feria Internacional de Comercio Agrícola de China (CATF 2026), con una delegación integrada por 16 empresas agroalimentarias que buscan fortalecer los vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades de exportación en Asia.

La titular de la dependencia, Columba Jazmín López Gutiérrez, acompañó a ocho empresas exportadoras y ocho importadoras de productos nacionales durante el encuentro, considerado una de las principales plataformas comerciales del sector agrícola en China. La participación mexicana incluyó la apertura del Pabellón de México y reuniones con compradores e inversionistas asiáticos.

Durante la inauguración, la secretaria destacó el interés del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por consolidar la relación bilateral mediante el comercio agroalimentario, la innovación y la cooperación tecnológica.

Productos promovidos

La delegación presentó una muestra de la oferta agroalimentaria mexicana, con productos como café de especialidad, aguacate y sus derivados, plátano orgánico, harina de plátano, tequila, mezcal y otros destilados de caña impulsados por el programa Sembrando Vida.

Además de exhibir estos productos, las empresas participantes sostuvieron encuentros de negocios para establecer contactos comerciales y explorar posibles acuerdos con compradores e inversionistas del continente asiático.

López Gutiérrez señaló que la feria representa una oportunidad para acercar los alimentos mexicanos a los consumidores chinos y generar alianzas que puedan beneficiar a cooperativas, mujeres, jóvenes y organizaciones rurales.

También destacó que la política agrícola nacional busca colocar en el centro a los productores de pequeña y mediana escala, quienes representan nueve de cada diez unidades de producción en México, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y promover una distribución más amplia de los beneficios del sector.

Revisan protocolos para facilitar el comercio

Como parte de la agenda oficial, la secretaria sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Agricultura y Asuntos Rurales de China, Zhang Zhu, con quien abordó alternativas para ampliar la cooperación, facilitar el ingreso de alimentos mexicanos al mercado asiático y promover el intercambio de tecnología.

También encabezó una mesa técnica entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Administración General de Aduanas de China, en la que se revisaron protocolos sanitarios pendientes para agilizar la autorización de nuevas mercancías mexicanas.

La agenda incluyó un encuentro con representantes de la Embajada de México en China para fortalecer la estrategia diplomática agroalimentaria, así como visitas a empresas y proyectos agrícolas locales, donde la delegación conoció avances en mecanización, innovación y aplicación de nuevas tecnologías en el campo.

Modernizar el campo con cooperación tecnológica

Durante su participación, López Gutiérrez planteó que México tiene interés en intercambiar conocimientos con China sobre agricultura inteligente, mejoramiento de semillas, sistemas de riego eficientes y transformación agroindustrial. Asimismo, reconoció los avances científicos del país asiático aplicados al campo y sus esfuerzos para reducir la pobreza rural.

La funcionaria sostuvo que la modernización agrícola debe integrar los conocimientos tradicionales de las comunidades con herramientas digitales y bioinsumos, de manera que los avances tecnológicos se reflejen en mejores ingresos para los productores, un uso responsable del agua y bienestar a lo largo de la cadena de valor.

Finalmente, reafirmó la disposición de México para fortalecer la cooperación con China y avanzar hacia una agricultura sostenible, moderna e incluyente, capaz de contribuir a la seguridad alimentaria y responder a los desafíos del cambio climático.