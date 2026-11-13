Sheinbaum entrega cheque por más de 40 mdp recuperados por el Indep para el Conservatorio de Música de Tultepec, Edomex

INDEP destina recursos recuperados al Conservatorio de Música de Tultepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó un cheque por 40 millones 228 mil 799.34 pesos, provenientes de recursos recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), para el desarrollo del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, Estado de México, como parte de un compromiso que asumió durante su campaña.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que la propuesta surgió después de escuchar a integrantes de la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec, quienes le solicitaron construir un espacio para continuar con su formación musical.

“Cuando estuve en el Estado de México, en Tultepec, en campaña, tocaron estos jóvenes y me pidieron que hiciéramos un conservatorio”, relató Sheinbaum, quien destacó que el proyecto permitirá respaldar a quienes han encontrado en la música una oportunidad para desarrollar sus capacidades artísticas.

La presidenta explicó que el recurso entregado se obtuvo mediante la recuperación y comercialización de bienes asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que destacó que los ingresos generados por estos activos se destinen a proyectos sociales y culturales.

Recursos provienen de la subasta de motocicletas incautadas

La directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, informó que el dinero destinado al proyecto de Tultepec se obtuvo de la subasta de 57 de las 62 motocicletas incautadas a Ryan Wedding por la FGR y transferidas al instituto en julio de este año.

La comercialización de las unidades generó cerca de 71 millones de pesos, de los cuales 40 millones 228 mil 799.34 pesos se asignaron al conservatorio y centro cultural.

Fernández Balboa explicó que el instituto administra los bienes que recibe de la Fiscalía y determina su destino mediante procedimientos de venta, donación o destrucción, según corresponda. Cuando se trata de activos relacionados con investigaciones penales, los recursos obtenidos se incorporan al fondo del Gabinete Social de la Presidencia de la República, que define los proyectos y las comunidades beneficiadas.

La funcionaria agregó que, mediante este mecanismo, se han financiado 56 proyectos sociales con recursos recuperados por el INDEP. Señaló que la entrega para Tultepec representa una forma de convertir bienes asegurados en apoyos destinados al desarrollo educativo y cultural.

Conservatorio contará con más de 48 espacios para formación musical

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el proyecto contempla ocho aulas teóricas, 24 salones de práctica individual y 24 salas de ensayo para el Conservatorio de Música.

El Centro Cultural contará con salones de danza, espacios de usos múltiples y talleres para distintas actividades artísticas. También se construirá una concha acústica para realizar conciertos y presentaciones al aire libre, con la intención de que el complejo sea un punto de encuentro para los habitantes de Tultepec y comunidades cercanas.

La conclusión de las instalaciones está prevista para 2028. La Secretaría de Cultura participará en el diseño técnico de las áreas especializadas y brindará asesoría para definir los instrumentos musicales, el equipamiento tecnológico y las herramientas necesarias para su funcionamiento.

Curiel de Icaza indicó que el complejo tendrá capacidad para atender a 3 mil 500 estudiantes: mil 500 de bachillerato certificado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y dos mil de educación superior.

Formación musical iniciará en 4 bachilleratos

Como parte de la estrategia educativa, la Secretaría de Cultura, a través del INBAL, desarrollará tres líneas de formación para ampliar las oportunidades de preparación artística de niñas, niños y jóvenes.

La primera contempla incorporar formación laboral básica relacionada con bandas de marcha en cuatro planteles de bachillerato, con el propósito de que los estudiantes puedan continuar su preparación musical. El programa está previsto para comenzar durante el ciclo escolar 2027-2028.

El segundo eje será la creación de la primera licenciatura en Música Mexicana del país, con un plan académico enfocado en reconocer las tradiciones y prácticas musicales nacionales. Su inicio está programado para el ciclo escolar 2028-2029.

La tercera línea estará dirigida a la actualización y profesionalización de docentes, mediante mecanismos de titulación que permitan reconocer la experiencia de quienes ya se desempeñan en la enseñanza y práctica artística.

Delfina Gómez agradece respaldo federal

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a Sheinbaum el apoyo para concretar el proyecto y destacó que representa una apuesta por el talento y el futuro de las juventudes mexiquenses.

La mandataria estatal señaló que el respaldo federal va más allá de una aportación económica, pues permitirá ofrecer oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y construyan proyectos de vida a través de la música.

Por su parte, el presidente municipal de Tultepec, Ramón Sergio Luna Cortés, reconoció la entrega de los recursos y afirmó que el conservatorio fortalecerá el programa preventivo contra las adicciones “Jóvenes por Tultepec: Una nueva historia”, dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre cinco y 19 años.

Durante la conferencia matutina también se presentó la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec, que interpretó “New World Symphony”, de Antonín Dvořák; “Nereidas”, de Amador Pérez Dimas, y “Sinfonía”, de Georg Philipp Telemann.

Al finalizar, los integrantes de la agrupación Bradley Torices Sánchez, de 17 años; Iktan Yuuban Hernández de León, de 13; Aram Yahir Flores Lara, de 17; y Sofía Silva Romero, de 14, junto con su profesor y director, Omar Alejandro Reyes Gutiérrez, agradecieron a la presidenta el apoyo que permitirá dar continuidad a su preparación y vocación artística.