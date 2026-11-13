Velasco fortalece la relación México-Japón en temas estratégicos impulsando Plan México

Roberto Velasco fortalece la relación entre México y Japón

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una serie de reuniones durante su visita de trabajo a Japón, entre ellas un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, para revisar los avances de la agenda bilateral y dar seguimiento a proyectos de cooperación política y económica.

La reunión se realizó en Tokio, durante la primera visita de Velasco al país como canciller. El encuentro dio continuidad a la visita que Motegi realizó a México en agosto pasado, cuando ambos acordaron elevar la relación en el marco de la Asociación Estratégica Global.

“La reciprocidad de nuestros encuentros confirma que ambos gobiernos queremos un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación”, expresó Velasco. También destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi para avanzar hacia una relación de mayor alcance frente a los retos internacionales.

Revisan proyectos estratégicos

Durante la reunión, ambos funcionarios dieron seguimiento a tres iniciativas: la posible realización de la primera sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel en 2027, la instalación de una comisión de expertos sobre la relación bilateral y el proyecto conjunto para atender el sargazo en el mar Caribe.

Además, acordaron trabajar en la futura firma de un Memorándum de Cooperación sobre la Protección de Ciudadanos Nacionales en Terceros Países, que permitirá a ambos gobiernos colaborar para brindar asistencia a sus connacionales en cualquier parte del mundo.

También intercambiaron perspectivas sobre la situación en Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe. En materia económica, celebraron el lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón y acordaron impulsar sectores estratégicos del Plan México, con prioridad en cadenas de suministro resilientes.

Reunión con el jefe de Gabinete y empresarios

Como parte de su agenda, Velasco se reunió con Minoru Kihara, jefe del Gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi. En el encuentro revisaron los principales temas de la relación bilateral, el trabajo conjunto en el G20 y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación.

Kihara confirmó la disposición de ambos gobiernos para ampliar la colaboración entre México y Japón, países que comparten valores y principios fundamentales.

El canciller también conversó con directivos de empresas japonesas con presencia en México sobre sus proyectos y las oportunidades de inversión que ofrece el Plan México en los sectores automotriz, energético y electrónico. Destacó que Japón es la principal fuente de inversión extranjera de Asia en territorio mexicano.

Asimismo, dialogó con académicos japoneses sobre la situación económica y política de Asia Oriental y sus efectos en la región, con el propósito de identificar nuevas oportunidades de colaboración.

Finalmente, Velasco se reunió con Kei Takagi, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), con quien encabezó el lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en ese país. El organismo, que será presidido por un mexicano, trabajará de cerca con la SRE para promover las exportaciones nacionales y atraer nuevas inversiones.