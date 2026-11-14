El fentanilo desplaza el cultivo de amapola en México, revela informe de la ONU

El Gobierno de México y UNODC reportan una disminución en la superficie de cultivo de amapola en el país (Especial)

Opioides en México — La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en coordinación con el Gobierno de México presentaron un informe sobre el séptimo reporte de monitoreo sobre los opioides y revela que el cultivo ilícito de amapola cayó un 27.6 % en el periodo 2023-2024 respecto al ciclo anterior, impulsado por el desplazamiento de los opioides sintéticos como el fentanilo y las políticas antidroga que combinan la erradicación con programas de desarrollo rural.

El estudio destaca que esta contracción a una “transformación del mercado de opioides”, en la que los opiáceos de origen natural “están siendo desplazados de forma gradual por opioides sintéticos (como el fentanilo y sus análogos)”.

El monitoreo revela que la superficie estimada con cultivos de amapola pasó de 11,095 hectáreas en 2022-2023 a 8,028 hectáreas en 2023-2024. El documento refiere que esta reconfiguración obedece a las “ventajas en términos de costos, logística y rentabilidad” de las drogas sintéticas, lo que ha terminado “reduciendo los incentivos económicos asociados al cultivo de amapola en algunos países productores, como es el caso de México”.

PROGRAMAS

A nivel nacional, el informe señala que la disminución del cultivo de amapola en México no depende únicamente de la localización y destrucción de plantíos, sino también de políticas de desarrollo alternativo como el programa gubernamental Sembrando Vida, al que identifica como un factor asociado a la “transición voluntaria hacia actividades agrícolas lícitas”.

Sustentado en apoyos económicos de hasta 5,000 pesos mensuales e insumos en estados productores como Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Durango, el programa Sembrando Vida “contribuyó a compensar la pérdida de ingresos derivada del abandono de la producción de amapola”, según una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) citada en el reporte.

El estudio añade que las condiciones meteorológicas también incidieron en la bajada por la sequía severa registrada en las regiones serranas y por el impacto del huracán Otis en el estado de Guerrero, que provocó daños directos a parcelas y redujo la cobertura de muestreo en esa entidad.

Por esta razón, el informe advierte que “la reducción registrada en 2023-2024 respecto de 2022-2023 no puede atribuirse a una sola causa” y piden tomar las comparaciones directas con reserva, ya que convergen una posible caída real del cultivo, la menor cobertura de campo en el sur y un ajuste en el diseño estadístico.

PRODUCCIÓN

Como resultado de la menor superficie y rendimiento agrícola, la producción potencial nacional de goma de opio seca cayó un 36.48 %, al pasar de 166,31 toneladas métricas en 2022-2023 a 105,64 toneladas en 2023-2024.

Paralelamente, los registros del esfuerzo nacional reportados por la FGR indican que las fuerzas federales destruyeron 9,087 hectáreas de amapola en 2024, lo que supone un 10.62 % menos que las 10,167 hectáreas erradicadas en 2023 y un 20.28 % por debajo de las 11,398 hectáreas destruidas en 2022.

El informe se publica en un contexto de reconfiguración del narcotráfico regional, marcado por el desplazamiento de las drogas de origen vegetal frente al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo y por el refuerzo de la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026