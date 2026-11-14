Entra en vigor “Ley Antimemes”; contempla multas de hasta 1.17 millones de pesos

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

La llamada Ley Antimemes entró en vigor este sábado, luego de que el decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

La disposición generó controversia durante su discusión debido a que organizaciones y especialistas advirtieron que la amplitud de su redacción podría dar lugar a interpretaciones que afecten expresiones como la sátira, la parodia y la crítica política.

La reforma deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; aprobado el pasado 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 312 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones.

El Gobierno y quienes apoyaron la iniciativa, negaron rotundamente que la intención de la reforma sea censurar.

Sobre las sanciones

Las modificaciones endurecen las sanciones contra la piratería y la falsificación de marcas, pero también incorporan disposiciones para castigar el uso, a escala comercial, de elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales cuando se utilicen para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

Por esta última conducta, el artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representan montos que van de 117 mil a 1.17 millones de pesos.

En materia de falsificación de marcas, las reformas contemplan sanciones diferenciadas; para quienes vendan u ofrezcan productos falsificados a consumidores finales en vías o lugares públicos, se establecen penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a 100 mil UMA.

Cuando la comercialización se realice en establecimientos, locales fijos, puestos temporales o semifijos, mediante medios físicos o electrónicos, o de manera organizada, sistemática o reiterada, las sanciones aumentan a cuatro a 10 años de prisión y multas de dos mil a 250 mil UMA.