México y Japón abren ruta para fortalecer inversiones, comercio y ciencia

El secretario de Exteriores, Roberto Velasco, cerró su visita a Japón con reuniones con autoridades, empresarios y académicos de esa nación (SRE)

Lazos México-Japón — En el cierre de su visita a Japón, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afianzó la relación bilateral con autoridades de esta nación, al alcanzar acuerdos para impulsar rubros en áreas como comercio, inversión y ciencia, luego de sostener reuniones con funcionarios y representantes del sector empresarial.

Durante su encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ambos funcionarios revisaron los preparativos para el Diálogo Económico de Alto Nivel previsto para 2027, así como la creación de una comisión de expertos que formule recomendaciones para fortalecer los vínculos entre ambos países.

Entre los temas abordados también estuvieron el incremento de la cooperación científica para atender el problema del sargazo y la protección de ciudadanos mexicanos y japoneses en terceros países.

El canciller se reunió con Minoru Kihara, jefe de gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con quien revisó asuntos de interés común y los mecanismos de colaboración bilateral, además del trabajo conjunto en el marco del G20.

Asimismo, sostuvo un encuentro con Kei Takagi, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, quien participó en la ceremonia de lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón, donde se abordaron temas de interés e inversiones entre ambas naciones.

Roberto Velasco también se entrevistó con directivos de empresas japonesas con presencia en México, con quienes abordó los desafíos comerciales actuales y las oportunidades para ampliar sus inversiones, por lo que destacó las ventajas del Plan México y la ubicación estratégica del país para atraer proyectos en sectores como el automotriz, energético y electrónico.

En su estancia en Japón el secretario de Exteriores también tuvo encuentros con académicos en el Este de Asia, con quienes intercambió perspectivas sobre el panorama económico y político de la región y sus posibles efectos.

Asimismo, en la Embajada de México en Japón, el canciller se reunió con científicos e investigadores mexicanos residentes en el país asiático, quienes compartieron sus experiencias y proyectos en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, robótica e ingeniería aeroespacial.

El canciller Roberto Velasco viajó a la ciudad de Shenzhen, en China, para integrarse a la delegación mexicana que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La Crónica de Hoy 2026