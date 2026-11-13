AFAC deja en tierra todos los vuelos hacia EU; más de 4,257 pasajeros afectados en el AICM

Más de 4,000 pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han resultado afectados por fallas de comunicación en centros de control de tráfico aéreo de EU (Cuartoscuro)

Incertidumbre aérea — La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México informó este viernes que se ordenó mantener en tierra todas las aeronaves con vuelos programados hacia Estados Unidos de los aeropuertos en México, debido a fallas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tráfico aéreo del vecino país. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han resultado afectados más de 4,257 pasajeros, al quedar suspendidos al menos 70 vuelos programados para este día

La AFAC destaca en un comunicado que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense “solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos en México y con vuelos programados hacia EU permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos”, precisó.

Asimismo, recomendó a pasajeros con destino a EU consultar los canales oficiales de sus aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos.

Además, señaló que mantiene el seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y que informará sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de las operaciones.

El pronunciamiento se sumó a las advertencias previas de las aerolíneas Volaris y Aeroméxico sobre posibles demoras, cancelaciones y suspensión de operaciones desde y hacia Estados Unidos.

Volaris indicó en un comunicado que “debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación en Estados Unidos, algunos de nuestros vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones”.

La compañía añadió que trabaja en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender las afectaciones y mantener informados a sus clientes. También pidió a quienes tienen vuelos programados hacia o desde EU consultar su estatus en los canales oficiales de la empresa, incluida su aplicación, antes de trasladarse al aeropuerto.

Por su parte, Aeroméxico informó en redes sociales que, por disposición de la autoridad aeronáutica estadounidense, sus operaciones desde y hacia ese país se encontraban suspendidas hasta nuevo aviso, con afectaciones en diversos vuelos.

La aerolínea solicitó a sus pasajeros consultar el estado de sus vuelos mediante un enlace y aseguró: “seguiremos informando sobre el avance de esta situación”. La tarde del viernes, la FAA ordenó detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos por un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy. (Con información de agencias)

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