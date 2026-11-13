Operativo por aire y tierra para trasladar de urgencia a Félix Gallardo de Puente Grande a un sanatorio privado

Miguel Ángel Félix Gallardo

El tristemente célebre Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del llamado Cártel de Guadalajara en la época de los años 80, fue internado de urgencia en un sanatorio particular luego de ser excarcelado del penal de Puente Grande, en donde cumple dos sentencias por 47 y 50 años.

El capo sinaloense fue sacado de la llamada Comisaría de Sentenciados, del complejo penitenciario y llevado a un hospital privado en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo, de la Colonia Lomas del Country, en Guadalajara.

Se informó que la Coordinación Médica de la Comisaría de Sentenciados determinó que fuera excarcelado para ser atendido en un lugar adecuado, luego de que presentara baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

La Policía de Jalisco hizo el traslado apegado a los protocolos de seguridad y custodia, en una ambulancia, priorizando la atención médica.

El Grupo de Intervención y Operaciones Táctico Penitenciario (GIOTP) de la Policía Estatal Penitenciaria se encargó del operativo, con el apoyo durante el trayecto de la Policía Estatal Preventiva y bajo el resguardo por aire de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Jalisco.

Félix Gallardo fue capturado desde abril de 1989 y actualmente cumple una pena de 40 años por delitos contra la salud, la cual debe terminar en el año 2029.

Al término de esa condena, iniciaría otra de 37 años de cárcel por secuestro y homicidio en agravio del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA), Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en febrero de 1985.

La defensa del capo sinaloense había obtenido la medida de resguardo domiciliario en favor de su cliente, pero el Ministerio Público logró echar para atrás dicha resolución y Félix Gallardo, quien tiene 80 años de edad, siguió preso en Puente Grande.