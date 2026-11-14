Profeco atiende el 100% de inconformidades recibidas durante el primer día de El Buen Fin 2026

El Buen Fin 2026

En el primer día de la 16.ª edición de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre la presencia de 32 inconformidades, las cuales fueron conciliadas con un monto recuperado a favor de las personas consumidoras por 229,749.35 pesos. Las principales causas de reclamo fueron: incumplimiento de promoción (7), incumplimiento de oferta (6), no respetar el precio anunciado (5), negativa a entregar el producto (2) y negativa al pago de compensaciones o bonificaciones (2).

Profeco da a conocer que a través de los 169 módulos de atención ubicados en sitios de mayor afluencia, brigadas de servidoras y servidores públicos, así como en llamadas al Teléfono del Consumidor, se han otorgado 2 mil 115 asesorías a quienes han requerido información sobre sus derechos, trámites que pueden realizar ante las oficinas de la institución, así como los procesos a seguir para inconformarse por ofertas no respetadas, plazos de entrega, cancelación de compra y la entrega del producto equivocado, entre otros.

En esta campaña de ventas que recién comenzó, los productos con más inconformidades ante la Profeco son los de ropa y zapatos (6); tecnología y pantallas (5), hogar-alimentos y bebidas (3); transporte-automotriz, tecnologíaaccesorios, hogar-juguetes, hogar-muebles (2 c/u); tecnología-computadoraslaptop, artículos de belleza-perfumería y transporte-motocicleta (1 c/u).

En cuanto a los proveedores que han tenido más inconformidades, la lista la encabeza Sam’s Club, con 6 quejas; Walmart, First Cash y Elektra con 2; y Lacoste, Zara, Juguetrón Iberojet, Steve Madden y Telcel tienen una inconformidad cada uno.

Por entidades, el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca son las que acumulan más inconformidades, con 5 cada estado, mientras que Morelos registra 2.

Además, se realizaron 1 mil 004 monitoreos de publicidad en línea, mediante los que se detectaron 49 sitios con incumplimientos y se enviaron los exhortos correspondientes para hacer las correcciones pertinentes.

Como parte del Operativo de Verificación y Vigilancia puesto en marcha por la institución en todo el país, personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) recorren establecimientos y lugares de mayor actividad comercial, en los cuales han colocado 1 mil 838 preciadores para que las y los comerciantes exhiban los precios a la vista de las y los compradores.

Asimismo, han sido puestos 327 carteles de los derechos de la y el consumidor.

Dentro de este operativo, se han llevado a cabo 70 visitas de vigilancia y monitoreado 3 mil 316 productos de alto consumo en esta temporada.