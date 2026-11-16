El Buen Fin 2026

Con el objetivo de salvaguardar el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras y garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y seguras durante El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha atendido 94 inconformidades, de las cuales el 100 por ciento han sido conciliadas del 12 al 15 de noviembre.

Entre los principales motivos por los cuales las y los consumidores solicitaron la intermediación de la Profeco, destacó el incumplimiento de las ofertas y promociones, seguido de que no se respetara el precio anunciado y la negativa de los comercios a entregar el producto.

En el reporte institucional, las empresas que acumularon más inconformidades en la cuarta fecha de El Buen Fin fueron Sam’s Club, Walmart, Soriana, Sears, Coppel, MacStore, Liverpool, The Home Depot, Lacoste y Telcel.

La lista de los productos más involucrados en las inconsistencias reportadas ante la Procuraduría estuvo encabezada por ropa, zapatos, artículos de tecnología como pantallas, alimentos, bebidas, juguetes y celulares.

Por medio de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) ubicadas en todo el país, la Profeco colocó 12 mil 161 preciadores y 2 mil 365 decálogos de los derechos de las personas consumidoras.

Mediante el Teléfono del Consumidor, el despliegue de más de mil 300 personas servidoras públicas a nivel nacional, 394 brigadas itinerantes y los 169 módulos de atención ubicados en distintos centros comerciales y puntos estratégicos, la dependencia asesoró a 6 mil 206 consumidoras y consumidores respecto de sus derechos, trámites y el proceso a seguir cuando un proveedor no cumple con lo anunciado.

La Subprocuraduría de Servicios monitoreó 2 mil 945 contenidos publicitarios en internet. Tras el análisis, registro y el escaneo o grabación de estos mensajes, la Dirección de Procedimientos realizó 127 conminaciones por correo electrónico por posible incumplimiento, de las cuales 25 fueron corregidas.

A fin de empoderar la toma de decisiones de compra, la institución recuerda a la población que puede consultar el micrositio oficial https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, en el que se recabaron los precios de 490 productos representativos de El Buen Fin para facilitar su comparación en diferentes comercios, identificar descuentos reales y detectar promociones simuladas.