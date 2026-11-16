La dirigente nacional, Ariadna Montiel y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández

Ante la insistencia de los últimos días, la dirigencia nacional de Morena paró en seco las versiones que ha circulado el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval y sepultó la posibilidad de un supuesto acuerdo con el partido guinda para realizar una segunda encuesta en Michoacán que defina al coordinador estatal de esa alianza para la renovación de esa gubernatura el próximo año.

“¡El proceso está concluido!”, sentenció la secretaria de elecciones de Morena, Citlali Hernández luego de que este fin de semana el petista insistiera en que se realizará una segunda encuesta entre el senador de Morena, Raúl Morón y el ex fiscal de la entidad, Carlos Torres Piña quien fue designado coordinador estatal en Michoacán tras ganar esa encuesta.

En conferencia de prensa desde Michoacán, el líder de la fracción petista en San Lázaro advirtió que sin unidad el triunfo de la cuarta transformación en esos comicios se aleja por lo cual la importancia de la segunda encuesta con Morón para generar esa unidad.

“Nuestra intención es generar la unidad para ganar Michoacán; sin la unidad, no se puede ganar Michoacán (…) Va a haber nueva medición para poder generar la unidad, porque, si no, ¿cómo se genera la unidad? Y nosotros vamos a abonar, porque sólo juntos podemos ganar, no tengo ninguna duda, necesitamos confianza y claridad de todo”, aseveró

Sin embargo a través de X, Citlalli Hernández recalcó que no hay ningún acuerdo para realizar una segunda encuesta como ha señalado el petista-

“Respecto a Michoacán, no existe ningún acuerdo con el PT que tenga que ver con nuestros militantes, dirigentes o compañeros de Morena”, escribió Hernández Mora en X el 13 de noviembre.

De hecho la morenista reveló la ausencia de Reginaldo Sandoval en las reuniones de los dirigentes nacionales.

Ante ello, Sandoval Flores respondió que la lideresa morenista no escribió en su mensaje que no habría una nueva medición en la entidad y anunció que regresará a las mesas nacionales de la coalición integradas por las dirigencias de Morena, Partido Verde y PT pues explicó que se ausentó porque estaba en la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 que se aprobó en la Cámara de Diputados.