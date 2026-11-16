Jesús Seade deja la Embajada de México en China; se suma al directorio del FMI

Jesús Seade acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum al arribar a la ciudad china en Shenzhen (Captura de video)

Un mexicano al FMI — Jesús Seade, hasta este lunes embajador de México en China, deja su cargo como representante diplomático para sumarse al equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Shenzhen, ciudad del sureste del gigante asiático, a donde asiste para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Nuestro embajador aquí, el embajador Seade, hoy se va al FMI. Ocupa un puesto muy importante del FMI”, resaltó la Jefa del Ejecutivo federal, quien estuvo acompañada por el hasta ahora embajador mexicano.

Sheinbaum apuntó que el nombramiento de Jesús Seade fue impulsado por el Gobierno de México y fue respaldado por los países integrantes del FMI, organización financiera internacional de Naciones UNidas.

En la misma línea, la mandataria refirió que la designación del embajador para su nuevo cargo es parte de una estrategia para fortalecer la presencia de México en espacios multilaterales y la toma de decisiones.

Por su parte, Jesús Seade confirmó que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue respaldada por el resto de integrantes del directorio del FMI.

“Yo soy miembro del directorio. Hay 24 directores ejecutivos y yo represento a México”, señaló el nuevo integrante del FMI al asegurar que representará a otros países que comparten la posición encabezada por nuestro país dentro del organismo internacional.

Jesús Seade fue subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 2018 al 2020, y fue nombrado embajador de México en China en 2021, cargo que ocupó hasta el 15 de noviembre de 2026.

La Crónica de Hoy 2026