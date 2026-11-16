Mario Delgado: más de 7 millones de constancias de situación profesional descargadas

Mario Delgado El secretario de Educacion, Mario Delgado resaltó que a más de un año de su implementación, han sido descargadas más de 7 millones de constancias de situación profesional y más de 43 millones de consultas, innovaciones que amplían las posibilidades de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridos

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado destacó que a poco más de un año de la implementación de la constancia de situación profesional en línea, se han descargado más de 7 millones de estos documentos, y se han realizado más de 43 millones de consultas.

Resaltó que estas innovaciones, impulsadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, amplían las posibilidades de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la vida.

Asimismo, resaltó que ya se tiene la versión 2.0 de este documento, que incorpora más de 220 mil registros de cédulas estatales y más de 800 mil certificaciones, cursos y aprendizajes.

Como parte de la estrategia nacional de digitalización impulsada en la presente administración, la Constancia de Situación Profesional y las cifras millonarias de descargas y de consultas realizadas, dijo, reflejan la confianza ciudadana en esta herramienta digital de la SEP, que facilita la validación de credenciales y el reconocimiento de la trayectoria profesional de las personas.

El funcionario federal subrayó que el servicio está disponible en el portal de la Dirección General de Profesiones https://cedulaprofesional.sep.gob.mx, el cual es utilizado por instituciones públicas y privadas, particularmente en procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de docentes de educación básica y media superior.

Como parte de la actualización de dicha herramienta, ya está disponible la versión 2.0 de la constancia, que incorpora más de 220 mil registros de cédulas profesionales emitidas por esta Secretaría y por las entidades federativas, así como el Módulo de Insignias Abiertas (MIA), que incluye más de 800 mil registros iniciales de certificaciones, competencias, diplomados, cursos, talleres y micro cursos impartidos por instituciones educativas y organismos autorizados por la Dirección General de Profesiones.

Además, en la versión actualizada se integra un módulo de consulta de cédulas sancionadas, que permite verificar su estatus y brinda mayor certeza jurídica a empleadores e instituciones, además de contribuir a prevenir malas prácticas.

Aunado a lo anterior, a través de la Constancia de Aprendizajes a lo Largo de la Vida, se reconocen estudios y aprendizajes de quienes no tienen cédula profesional, pero que han concluido o cursan programas de capacitación acreditados por organismos del Sistema Educativo Nacional, en impulso a la inclusión y la equidad. Desde su lanzamiento, este instrumento acumula más de 1.2 millones de registros.

Señaló que, por primera vez, estarán disponibles los registros de los principales cursos impartidos por la Escuela de Buen Gobierno. Estos micro cursos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno fortalecen la formación continua del personal del servicio público en temas de ética, integridad, ciberseguridad, administración pública y combate a la corrupción, así como el desarrollo de capacidades técnicas y éticas con un enfoque transparente, equitativo y social.

Además, en colaboración con la Agencia de Transformación Digital, la cédula profesional electrónica se incorpora a Expediente MX, donde podrá ser consultada por las personas que realicen este trámite a partir de ahora.

Subrayó que dichas innovaciones, amplían las posibilidades de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la vida, y fortalecen el acceso de profesionistas a servicios digitales más accesibles, seguros y transparentes.