Gasolina regular se vende en 23.69 pesos por litro, diésel alcanza los 26.97 pesos: Profeco

Iván Escalante (Saúl López/Presidencia)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó los resultados del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de los Combustibles, los cuales señalan que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.69 pesos por litro al 13 de noviembre, mientras que el diésel alcanzó los 26.97 pesos.

De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, un total de 11 mil 778 estaciones de servicio comercializan la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el caso del diésel, 9 mil 64 establecimientos mantienen su precio por debajo de los 27 pesos.

En el monitoreo semanal del programa Quién es Quién en los Combustibles, correspondiente al periodo del 3 al 9 de noviembre, la Profeco identificó a la estación de Pemex “Servicio Las Bajadas”, ubicada en Veracruz, como la que ofreció el precio más bajo del diésel, con un costo de 26.94 pesos por litro y un margen de ganancia de 1.47 pesos.

En contraste, el precio más elevado se registró en la estación “Servicios Ecológicos Mar Caribe”, de la marca Fullgas, localizada en Cancún, Quintana Roo, donde el combustible se comercializó en 28.29 pesos por litro, con un margen de ganancia de 2.47 pesos.

Ante estas diferencias, la Profeco invitó a las personas consumidoras a consultar el mapa de estaciones de servicio que ofrecen precios justos, herramienta que se actualiza diariamente y permite identificar los establecimientos con costos más accesibles.

La estrategia nacional busca contribuir a la estabilización de los precios de los combustibles y brindar a los consumidores información que les permita tomar decisiones de compra más convenientes.