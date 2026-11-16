Pensión Bienestar: estas letras reciben pago del 17 al 20 de noviembre (Pexels)

La Pensión Bienestar para Adultos Mayores continuará con su dispersión de pagos durante esta semana correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

El depósito de 6 mil 400 pesos para personas de 65 años o más se verá reflejado directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega de recursos abarcará del martes 17 al viernes 20 de noviembre, luego de que este lunes 16 de noviembre se suspendieran los depósitos al ser día festivo por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Cuáles son las letras que recibirán el apoyo esta semana?

De acuerdo con el calendario oficial, la dispersión correspondiente al bimestre noviembre-diciembre avanza en orden alfabético conforme a la letra inicial del primer apellido bajo las siguientes fechas:

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre: Letra M

Letra M Jueves 19 de noviembre: Letras N, Ñ y O

Letras N, Ñ y O Viernes 20 de noviembre: Letras P y Q

¿El calendario aplica para otros programas del Bienestar?

El calendario de pagos no aplica exclusivamente para los adultos mayores. Las mismas fechas de dispersión rigen de manera simultánea para otros programas sociales federales como la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Madres Trabajadoras.

¿Cuánto pagan por cada programa social?

Los montos bimestrales que se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar varían según el padrón al que pertenezca cada beneficiario: