Trato Digno en el IMSS se fortalece con 48 nuevos módulos en servicios de   Urgencias

IMSS trato digno Como parte del Plan Integral del IMSS “12 acciones en 120 días”, impulsado por el director general del instituto, Zoé Robledo, se fortalece la estrategia "Trato Digno", con la instalación de 48 nuevos módulos para orientar y acompañar a pacientes y familiares

Gabriela Paredes, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que como parte del Plan Integral del IMSS: 12 acciones en 120 días, se fortalecerá la presencia de este personal en los servicios de Urgencias con la instalación de 48 nuevos módulos.

El objetivo es que pacientes y familiares cuenten con orientación y acompañamiento mediante atención proactiva, humana y resolutiva, con el apoyo de estos agentes quienes identifican las necesidades de la derechohabiencia y los acompañan durante su proceso de atención.

En el marco del Día del Personal Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), que cumple 49 años este 16 de noviembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce la labor que desempeñan más de 2,000 Agentes de Trato Digno para consolidar una atención cercana, humana y empática a las personas usuarias de los servicios institucionales.

En la actualidad el instituto cuenta con 2,098 Agentes de Trato Digno: mil 839 mujeres y 259 hombres, en 1,098 módulos ubicados en 967 unidades médicas y administrativas del país, cuya labor consiste en escuchar a las personas, identificar sus necesidades, proporcionar información clara, realizar gestiones ante las áreas correspondientes y dar seguimiento hasta obtener una respuesta.

Durante 2025 y los primeros 10 meses de 2026 se realizaron un millón 871,932 gestiones a nivel nacional de las cuales, un millón 6,856 fueron en 2025 y 865, 76 al periodo de enero a octubre de este año.

Las principales solicitudes tienen que ver con medicamentos, estudios médicos y reducción de tiempos de espera para citas, demandas que en el 96.6% se atienden en menos de diez días hábiles.

De enero a octubre de este 2026, se recibieron 7 millones 629,410 peticiones, de las cuales 6 millones 48,647 se atendieron presencialmente, lo que representa 79% del total; lo que permite tener un vínculo directo con la población y contribuir a que sus necesidades sean canalizadas y atendidas oportunamente.

Para fortalecer las habilidades del personal, el IMSS imparte el curso Trato Digno IMSS mediante la plataforma SICAVI, donde ofrece contenidos sobre dignidad humana, inteligencia emocional, manejo del estrés, escucha activa, trabajo en equipo, adaptabilidad y empatía, la capacitación es transversal y está disponible para distintas categorías del Instituto; a la fecha, más de 150 mil trabajadores han recibido esta formación.

A fin de escuchar a la derechohabiencia también se cuenta con medios de atención remota como correo electrónico, Chat IMSS, redes sociales y llamadas telefónicas, además de que con el Tablero Virtual de Trato Digno se da seguimiento a quejas y reconocimientos, las inconformidades relacionadas con la percepción de mal trato se envían diariamente a los titulares de las representaciones y directores de las unidades involucradas, para conocer los casos e implementar acciones.

La Maestra Paredes Orozco invitó a la población a acercarse a los Agentes de Trato Digno cuando necesite información, orientación, apoyo para realizar una gestión o resolver alguna duda sobre los servicios del Instituto, sin esperar a tener una inconformidad, ya que su labor es escuchar, orientar y acompañar, tanto en los módulos como en las áreas de Urgencias.

Recordó que luego de la transformación de esta figura, que nació en 1977, a finales de 2025, surgen los Agentes de Trato Digno, como parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar servicios de salud centrados en las personas, transformación, dijo, que no es solo un cambio de nombre, sino una evolución en la manera de atender y acompañar a la derechohabiencia, acorde a los principios del Humanismo Mexicano.