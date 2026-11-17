Claudia Sheinbaum y Mark Carney La presidenta de México y el Primer Ministro de Canadá durante su reunión en la APEC 2026.

La relación comercial entre México y Canadá podría entrar en una nueva etapa de cooperación, en un momento marcado por la revisión del tratado comercial de Norteamérica y las tensiones arancelarias con Estados Unidos. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney, abordaron la posibilidad de ampliar sus vínculos económicos, fortalecer las inversiones y abrir nuevas rutas de transporte marítimo.

El encuentro bilateral se realizó en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, que se celebra del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China. Entre los asuntos de interés para ambos gobiernos se encuentra el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral y la continuidad del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028.

De acuerdo con la información del encuentro, los mandatarios revisaron los avances de esta hoja de ruta, que contempla cuatro ejes: prosperidad, movilidad, seguridad y sustentabilidad. A un año de su presentación, se reportaron 32 acciones materializadas, aunque el objetivo ahora es ampliar la cooperación y convertir los acuerdos en mayores oportunidades comerciales.

Negociaciones comerciales y revisión del T-MEC

El acercamiento entre Sheinbaum y Carney ocurre mientras los tres países de Norteamérica atraviesan un proceso clave para definir el futuro de sus relaciones comerciales. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor el 1 de julio de 2020 y estableció una revisión conjunta obligatoria al cumplirse seis años de su aplicación.

Canadá comenzó a preparar esta revisión desde 2024, cuando abrió consultas con empresas, organizaciones laborales y sectores productivos para conocer sus propuestas. En 2025 continuó el proceso y recibió más de 5 mil participaciones. Entre las principales preocupaciones se encontraron la necesidad de mantener el acceso preferencial a los mercados, fortalecer las cadenas de suministro regionales y actualizar las reglas comerciales.

La revisión se realizó el 1 de julio de 2026, pero no concluyó con una renovación automática del acuerdo. Estados Unidos informó que no aceptaba extender el T-MEC en sus condiciones actuales y anunció que continuaría negociando por separado con México y Canadá. Sin embargo, esto no significó la cancelación inmediata del tratado, que permanece vigente mientras continúe el proceso previsto.

En el caso de México, las conversaciones con Washington avanzaron mediante distintas rondas bilaterales. En marzo de 2026, ambos gobiernos anunciaron el inicio de las discusiones preparatorias, con temas como las reglas de origen, la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de países ajenos a Norteamérica y la seguridad de las cadenas de suministro.

Posteriormente, durante la tercera ronda de negociaciones, celebrada en julio, se abordaron asuntos relacionados con el sector automotriz, el acero, el aluminio, la agricultura, los derechos laborales y los servicios de pagos electrónicos. Para septiembre, Sheinbaum reconoció que las diferencias entre Estados Unidos y Canadá habían complicado el diálogo trilateral, aunque reiteró que México buscaba mantener el acuerdo entre las tres economías y conseguir la reducción de aranceles a productos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Este escenario explica la importancia de que México y Canadá fortalezcan su propia relación económica. Aunque sus conversaciones bilaterales no sustituyen las negociaciones del T-MEC, sí pueden ayudar a diversificar mercados, atraer inversiones y mantener la integración productiva de Norteamérica ante posibles cambios en las condiciones comerciales con Estados Unidos.

¿Cuánto dinero representa la relación comercial entre México y Canadá?

El intercambio económico entre ambos países tiene un peso considerable. Según cifras del Gobierno canadiense, el comercio bilateral de mercancías alcanzó los 62 mil 400 millones de dólares en 2025, lo que colocó a México como el tercer socio comercial de Canadá entre países individuales, después de Estados Unidos y China.

De ese monto, las importaciones canadienses provenientes de México sumaron 53 mil 500 millones de dólares, mientras que las exportaciones de Canadá hacia territorio mexicano alcanzaron 8 mil 900 millones. Entre los principales productos que Canadá compra a México se encuentran vehículos, equipos de procesamiento de datos, frutas y verduras frescas.

Además, la inversión directa canadiense en México llegó a 66 mil millones de dólares en 2025. Esta cifra refleja la importancia del mercado mexicano para las empresas de Canadá y el potencial de ampliar proyectos en sectores industriales y productivos.

Nuevas rutas marítimas y oportunidades económicas

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de desarrollar nuevas rutas de interconectividad marítima para facilitar el transporte de mercancías entre México y Canadá. La propuesta busca ampliar las opciones logísticas, reducir la dependencia de determinadas rutas comerciales y facilitar el acceso de productos a ambos mercados.

De concretarse, esta cooperación podría beneficiar a empresas exportadoras e importadoras, particularmente en industrias como la automotriz, agroalimentaria, farmacéutica y de dispositivos médicos. También podría abrir oportunidades para puertos, operadores logísticos y compañías dedicadas al transporte de mercancías.

No obstante, hasta ahora no se han detallado rutas específicas, inversiones comprometidas ni estimaciones económicas sobre el impacto de estos proyectos. Por ello, sus alcances dependerán de los acuerdos que alcancen ambos gobiernos y de la participación de empresas privadas.

El acercamiento también da continuidad al Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, presentado en septiembre de 2025, cuando ambos gobiernos elevaron su relación al nivel de Asociación Estratégica Integral. El documento establece mecanismos de colaboración en comercio, inversión, agricultura, energía, recursos naturales, seguridad y medio ambiente.

Así, la reunión en China representa una oportunidad para que México y Canadá fortalezcan sus vínculos económicos en un momento de incertidumbre comercial en Norteamérica. El reto será convertir los compromisos diplomáticos en inversiones, mayor intercambio de mercancías y condiciones que permitan a las empresas de ambos países mantener y ampliar sus operaciones.