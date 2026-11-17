Claudia Sheinabum Pardo, enlace desde China (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se enlazó este martes a la conferencia matutina, encabezada en Palacio Nacional por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para informar sobre las actividades de su gira por Shenzhen, China, donde participa en el encuentro de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Desde el balcón del hotel donde se hospeda, la mandataria explicó que Shenzhen se ubica al sur de China y se convirtió en uno de los principales polos de desarrollo económico y tecnológico del país. Recordó que antes era una pequeña localidad de pescadores y que, a partir de la apertura de zonas económicas especiales impulsada en 1980, experimentó una transformación que la llevó a concentrar importantes empresas de tecnología, electrónica e inteligencia artificial.

Sheinbaum detalló que el lunes participó en un foro económico de la APEC, donde presentó el Plan México durante una intervención de entre 10 y 12 minutos. En su exposición habló sobre los cambios económicos registrados desde 2018, las acciones emprendidas durante los últimos dos años de gobierno y los proyectos de inversión en carreteras, generación y distribución de electricidad, puertos e infraestructura.

También destacó ante los participantes los resultados del reciente reporte del Banco Mundial sobre la reducción de la pobreza en México. Según expuso, más de 17 millones de personas dejaron esa condición como resultado del modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación.

Encuentro con Mark Carney

Como parte de su agenda, también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para revisar los avances del plan de acción acordado entre ambos países hace poco más de un año. Señaló que se han cumplido algunos compromisos y otros continúan en marcha, además de registrarse un aumento en el comercio y las inversiones entre México y Canadá.

La mandataria consideró que estos resultados permiten identificar nuevas oportunidades de cooperación bilateral y ampliar los vínculos comerciales con otras regiones del mundo.

Visitará hospital inteligente y se reunirá con Trump y el presidente de Vietnam

Como parte de las actividades previstas para este martes, Sheinbaum contempla reunirse con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, y visitar un hospital inteligente en China, con el propósito de conocer sus instalaciones y explorar posibilidades de colaboración en materia de salud.

Reunión con Donal Trump

También tiene programado un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de continuar con las actividades relacionadas con la reunión de líderes de la APEC.

La presidenta expresó que espera volver a enlazarse con la conferencia matutina durante su estancia en China y confirmó que el jueves participará en la reunión de líderes de Estado antes de emprender el regreso a México, donde prevé estar el 20 de noviembre.

Al concluir su participación, agradeció a Rosa Icela Rodríguez y a los integrantes del gabinete que permanecen en el país por atender los asuntos de la administración federal durante su ausencia.