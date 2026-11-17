Días feriados 2026 Después del megapuente de la Revolución Mexicana, todavía restan días de descanso oficial para disfrutar este 2026.

Esta semana se conmemoró la Revolución Mexicana con un día de descanso oficial para personas trabajadoras y estudiantes en todo el país el lunes 16 de noviembre, lo que ha puesto sobre la mesa una importante incógnita para quienes desean otra merecida pausa en el último trecho del año: ¿aún quedan días feriados este 2026...?

Para alumnos y alumas de educación básica en México, el descanso llegará con otro fin de semana largo en el mes presentre, debido a la la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), mientras que trabajadores y trabajadoras tendrán que esperar un poco más.

¿Qué días de descanso oficial quedan en México 2026?

El cierre del año está cada vez más cerca, junto con éste, también lo están las festividades finales que tienen sabor a ponche de frutas y platillos típicos de las cenas.

A mitad de noviembre, despedimos el último día de descanso oficial, el inicio de la Revolución Mexicana celebrado cada 20 de noviembre y recorrido este año al lunes 16, para avanzar al único feriado oficial restante:

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es importante recordar que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo y en caso de que te veas en la situación de laborar el día de Navidad, tu pago establecido deberá ser el salario habitual sumado al doble extra del mismo. Es decir, recibirás el equivalente al triple de tu sueldo diario.

Festividades no oficiales que quedan en México 2026

Las festividades a continuación no son días de feriado oficial, por lo que el sector laboral y educativo no están obligados por la ley a otorgar el descanso.

Sin embargo, a veces pueden existir acuerdos que permitan el descanso. Te comentamos las conmemoraciones no oficiales para que puedas tenerlas en cuenta:

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.

Día de la Virgen de Guadalupe. 16 de diciembre: Comienzo de las Posadas.

Comienzo de las Posadas. 24 de diciembre: Celebración de Noche Buena.

Celebración de Noche Buena. 31 de diciembre: Celebración de Noche Vieja.

Calendario oficial de la SEP: ¿cuáles son los días de descanso que quedan este 2026?

En contraparte al sector laboral, los y las estudiantes de educación básica en México aún tendrán más días de descanso, sumado al periodo vacacional invernal.

📚🗓️ ¡Ya está disponible el Calendario Escolar 2026–2027! La SEP publicó el calendario oficial y la SETAB pone a tu disposición la versión gráfica para su consulta. 🏫 185 días efectivos de clase. 📅 Inicio del ciclo escolar: 31 de agosto de 2026. 📲 Escanea el código QR. https://t.co/aTHv89qge8 — Secretaría de Educación (@SETabasco) July 16, 2026

Tras el meguapuente de este fin de semana, la comunidad estudiantil tendrá otro descanso largo a partir del 27 al domingo 29 de noviembre, ya que el siguiente viernes se llevará a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por otra parte, según lo señala el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026-2027 emitido oficialmente en julio del año presente, las vacaciones navideñas están programadas del 21 de diciembre al 5 de enero del 2027.