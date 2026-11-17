México voltea a ver a China La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron un encuentro bilateral en el marco de la Cumbre de APEC 2026, donde dialogaron sobre el fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países, así como la cooperación en comercio, inversión y desarrollo económico. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen, en el marco de las actividades de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Tras el encuentro, la mandataria mexicana informó en sus redes sociales que ambos gobiernos dialogaron sobre “una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China”, acompañando el mensaje con fotografías del saludo protocolario y de la reunión entre las delegaciones de ambos países.

México busca ampliar la cooperación con China

La reunión formó parte de la agenda oficial de Sheinbaum durante su visita a China para participar en APEC 2026, donde también presentó el Plan México ante empresarios internacionales.

Antes del viaje, el Gobierno de México había adelantado que el encuentro con Xi Jinping tendría como objetivo explorar mecanismos de cooperación en materia de salud, hospitales inteligentes, ciencia, tecnología, innovación, medio ambiente, economía circular, energías renovables, desarrollo económico e inversión.

La Presidencia señaló que esta estrategia busca fortalecer la cooperación para el desarrollo entre ambas naciones, sin modificar la política exterior de México hacia otros socios comerciales.

Delegaciones de alto nivel participaron en el encuentro

Las imágenes difundidas muestran a Sheinbaum y Xi Jinping encabezando una reunión con funcionarios de ambos gobiernos.

La delegación mexicana está integrada por integrantes del gabinete relacionados con economía, relaciones exteriores, salud, medio ambiente, energía, ciencia y turismo, quienes participan en diversas reuniones bilaterales programadas durante la cumbre.

APEC 2026 reúne a líderes de la región Asia-Pacífico

La participación de México en APEC 2026 ocurre en un momento en que el país busca fortalecer su presencia económica en la región Asia-Pacífico y atraer nuevas inversiones.

Además del encuentro con Xi Jinping, la agenda de Sheinbaum contempla reuniones con otros líderes internacionales y su participación en las sesiones de la cumbre, donde México expone su visión sobre cooperación económica, desarrollo e integración regional.

Sheinbaum presenta el Plan México como modelo de desarrollo con bienestar

Durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México impulsa un modelo de desarrollo basado en el bienestar social, la prosperidad compartida y la inversión con justicia social.

Señaló que el Plan México busca aprovechar la posición estratégica, los recursos y el talento del país para fortalecer la economía con soberanía, al tiempo que promueve la inversión pública, privada y mixta, la seguridad energética y alimentaria, así como la responsabilidad ambiental.

La mandataria destacó que, desde 2018, el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento en términos reales y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, más de 17 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2026.

También subrayó que el gobierno contempla una inversión de 432 mil millones de dólares en infraestructura entre 2024 y 2030, destinada a proyectos de energía, transporte, carreteras, puertos, vivienda, agua y desarrollo industrial, con el objetivo de fortalecer la competitividad de México y atraer nuevas inversiones.