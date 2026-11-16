Pelea campal en Parque Acuático el Tephé. Una pelea campal en el Parque Acuático El Tephé movilizó a los servicios de emergencia este lunes 16 de noviembre. (Capturas de Redes Sociales)

Este 16 de noviembre, en medio del asueto por el Aniversario de la Revolución Mexicana, no todo fue descanso, pues en medio de la jornada en el Parque Acuático El Tephé, ubicado en Hidalgo, se suscitó una pelea campal entre turistas y trabajadores del establecimiento.

Los hechos provocaron la movilización de elementos de seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al centro recreativo para atender a las personas afectadas.

¿Cuál es el saldo de lesionados por la pelea campal en El Tephé?

Luego de la pelea dentro en El Tephé, el saldo total fue de 16 personas lesionadas, entre ellas nueve eran turistas y siete trabajadores del balneario, incluyendo a personal del equipo de salvavidas.

Entre los visitantes afectados se encuentra una mujer embarazada, cuyo estado de salud no ha sido detallado públicamente.

Según información de la Policía Estatal, dos personas tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica, mientras que otros lesionados fueron atendidos en el lugar.

¿Por qué se desató la pelea campal en el Parque Acuático El Tephé?

De acuerdo a los primeros reportes, la riña habría iniciado alrededor de las 10:00 horas, luego de que trabajadores del balneario solicitaran a cuatro hombres que se retiraran del área de albercas, esto debido a que dentro de las normas del lugar, no se permite ingresar a las piscinas con bebidas alcohólicas.

El intercambio entre trabajadores y visitantes escaló al punto en el que una vez iniciada la confrontación, más personas se sumaron a la riña. En las grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia cómo los involucrados se enfrentan a puñetazos y patadas, mientras algunos caen al agua.

Hasta el momento y de acuerdo con información de la Policía Estatal de Hidalgo, 10 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público.