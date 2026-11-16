Becas China para el ciclo 2027-2028. El Gobierno de China ofrece becas para que estudiantes mexicanos cursen licenciaturas, maestrías, doctorados y otros programas académicos, con cobertura de colegiatura, alojamiento, seguro médico y apoyo económico mensual. (Gemini)

El Gobierno de China anunció la apertura del programa de becas para estudiantes mexicanos para el ciclo 2027-2028, con el que busca impulsar el intercambio educativo entre ambas naciones.

La convocatoria, difundida por la AMEXCID el pasado 12 de noviembre, contempla apoyos para realizar estudios de manera presencial en instituciones de educación superior del país asiático.

¿Cuándo abre el registro para las becas de China 2027-2028?

De acuerdo con la convocatoria publicada por la SRE, el registro comenzará el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 13:00 horas y concluirá el viernes 15 de enero de 2027 a las 13:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Qué beneficios ofrecen las becas del Gobierno de China?

El programa de becas contempla diversos apoyos económicos y académicos para facilitar la estancia de los estudiantes mexicanos en el país asiático.

Entre los beneficios se encuentran el pago de colegiatura, apoyo económico mensual para gastos de manutención, alojamiento en residencias universitarias o subsidio habitacional y seguro médico.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca para estudiar en China?

Además de contar con la nacionalidad mexicana, los aspirantes deberán acreditar un promedio general mínimo de 8.0 y cumplir con los requisitos académicos y de edad correspondientes al nivel de estudios al que desean ingresar.

Los interesados en cursar una licenciatura deberán tener menos de 25 años y haber concluido el bachillerato, mientras que quienes deseen realizar una maestría deberán ser menores de 35 años y contar con estudios de licenciatura concluidos. Para los programas de doctorado, los aspirantes deberán tener menos de 40 años y contar con un grado de maestría.

Por otra parte, quienes busquen realizar una especialidad deberán ser menores de 45 años y haber concluido el bachillerato, mientras que los interesados en realizar estancias de investigación deberán tener menos de 50 años y contar con un grado de maestría.

En cuanto al dominio del idioma, los interesados en cursar programas impartidos en chino deberán acreditar el nivel HSK 3 para estudios de pregrado y estudios generales, o HSK 4 para maestrías y doctorados.

Para los programas impartidos en inglés, se solicitará un puntaje mínimo de 6.5 en el IELTS Académico o de 90 puntos en el TOEFL iBT.

Quienes deseen realizar exclusivamente estudios del idioma chino durante un año no necesitarán acreditar conocimientos previos de mandarín.

Por otra parte, los aspirantes a licenciatura deberán presentar el Examen de Evaluación Académica para el Ingreso a Estudios de Pregrado en China (CSCA), cuyas fechas de aplicación serán el 19 y 20 de diciembre de 2026, así como el 23 y 24 de enero de 2027.

¿Qué documentos necesitas para solicitar una beca del Gobierno chino?

Entre los documentos solicitados por la AMEXCID se encuentran:

Hoja de registro y carta de aceptación de las condiciones generales de la SRE.

Cuestionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Formulario de solicitud de la beca del Gobierno chino.

Pasaporte con vigencia hasta el 1 de agosto de 2028, como mínimo.

Certificado o título del último grado académico.

Certificado oficial de calificaciones.

Constancia de dominio del inglés o chino, según corresponda.

Documento de preadmisión de una universidad china.

Plan de estudios o proyecto de investigación.

Dos cartas de recomendación académica.

Formulario de examen médico para estancias superiores a seis meses.

Certificado federal de no antecedentes penales.

Los aspirantes a programas de música y artes, así como los menores de 18 años, deberán presentar documentación adicional.