Campesinos en protestas carreteras. Campesinos realizarán bloqueos carreteros este martes 17 de noviembre de 2026.

Este martes 17 de noviembre de 2026 se prevén nuevos bloqueos carreteros en México, luego de que la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) convocara a una jornada de movilizaciones para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De acuerdo con la convocatoria difundida por las organizaciones agrícolas, las protestas se realizarán de manera simultánea en 25 puntos distribuidos en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco y Campeche.

¿A qué hora inician los bloqueos carreteros de campesinos este martes 17 de noviembre?

De acuerdo con la Confederación Agropecuaria de México, los bloqueos carreteros comenzarán a partir de las 08:00 horas de este martes 17 de noviembre.

Las movilizaciones se realizarán en 24 puntos carreteros y una sede gubernamental, por lo que se prevén complicaciones en el tránsito de automovilistas, transportistas y vehículos de carga desde las primeras horas de la mañana.

¿Qué estados y autopistas serán afectados por los bloqueos de campesinos?

La convocatoria contempla 16 puntos de movilización en Guanajuato, cinco en Jalisco, dos en Michoacán, uno en Querétaro y una concentración frente a las oficinas de la Sader en Campeche.

Guanajuato

Carretera 90: entronque a Pueblo Nuevo, en ambos sentidos, entronque La Herradura en ambos sentidos, entronque a Cuerámaro en ambos sentidos, a la altura de La Guillete en ambos sentidos.

entronque a Pueblo Nuevo, en ambos sentidos, entronque La Herradura en ambos sentidos, entronque a Cuerámaro en ambos sentidos, a la altura de La Guillete en ambos sentidos. Carretera 45: Santa Rosa y Plan de Ayala, frente a la Central de Abastos de León, en ambos sentidos.

Santa Rosa y Plan de Ayala, frente a la Central de Abastos de León, en ambos sentidos. Carretera Irapuato-Silao: entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos.

entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos. Carretera Irapuato-Salamanca: gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos.

gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos. Carretera 45: Puerto Interior ambos sentidos Silao-León/León-Silao.

Puerto Interior ambos sentidos Silao-León/León-Silao. Autopista León-Aguascalientes: caseta de Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León.

caseta de Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León. Autopista León-Aguascalientes: Central de Abastos de León, sentido León-Aguascalientes.

Central de Abastos de León, sentido León-Aguascalientes. Carretera Celaya-Salvatierra: Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra.

Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra. Carretera Celaya-Salvatierra: entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya.

entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya. Carretera 57: entronque con Doctor Mora, en ambos sentidos.

entronque con Doctor Mora, en ambos sentidos. Libramiento de Irapuato: gasolineras Las Gemelas, en ambos sentidos.

gasolineras Las Gemelas, en ambos sentidos. Carretera 57: entronque con San Luis de la Paz, en ambos sentidos.

Jalisco

Carretera Guadalajara-Colima: kilómetro 40.

kilómetro 40. Carretera Guadalajara-Nogales: La Venta del Astillero, en Zapopan.

La Venta del Astillero, en Zapopan. Carretera Guadalajara-México: caseta de Ocotlán.

caseta de Ocotlán. Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal.

a la altura del Hotel Krystal. Carretera 80: caseta de Tepatitlán.

Michoacán

Carretera México-Morelia: caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.

caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos. Carretera Vistahermosa-La Piedad: a la altura de las instalaciones de SuKarne, en ambos sentidos.

Querétaro

Carretera federal 57 (México-Querétaro): caseta de Palmillas, en ambos sentidos.

Campeche

Concentración de productores agrícolas frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

¿Por qué habrá bloqueos carreteros de campesinos este martes 17 de noviembre?

La Confederación Agropecuaria de México señaló que las movilizaciones responden al incumplimiento de los compromisos establecidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el pasado 22 de octubre de 2026.

Entre las principales exigencias de los campesinos se encuentran el otorgamiento de apoyos económicos directos que garanticen la rentabilidad de la producción de maíz, la liquidación de los adeudos correspondientes al trigo del ciclo otoño-invierno 2024-2025 y el pago de los recursos pendientes del maíz del ciclo primavera-verano 2026.

Asimismo, los productores solicitan hacer efectivos los seguros agrícolas en las regiones afectadas por siniestros, aplicar retroactivamente los beneficios de la cuota energética y facilitar su inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo.

Otra de sus demandas consiste en garantizar el acceso a los programas de precios justos para el maíz y el trigo, además de incorporar el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano a los esquemas de apoyo gubernamental.