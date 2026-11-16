Primera actividad en China

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló en China que México está construyendo un modelo económico propio desde 2018, estableciendo la idea de que el bienestar no puede separarse del desarrollo económico. En lo que representó su primera participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Presidenta aprovechó los datos recientes del Banco Mundial sobre la salida de mexicanos de los rangos de pobreza. No sólo eso, sino que lució el ansiado fortalecimiento de la clase media mexicana. Es, reiteró, una forma de entender la economía donde el desarrollo no sólo se mide en lo que se produce, sino que la fortaleza está en la capacidad de llevar prosperidad y mejores condiciones de vida para todos.

Señaló el inicio de ese nuevo modelo en 2018, pero remarcó que en 2024, con la llegada de una mujer a la Presidencia mexicana, generó una nueva dimensión, lo que se plasma particularmente en el Plan México, que trae consigo las apuestas de inversión.