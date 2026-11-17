Cuestionan a Rosa Icela Rodríguez sobre estafas de préstamo “Gota a gota”

Durante la conferencia matutina de este martes, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue cuestionada sobre los procedimientos para combatir los préstamos conocidos como “Gota a gota”, una nueva forma de extorsión liderada por grupos integrados por personas de origen colombiano que residen en México.

Este nuevo modo de estafa se maneja a partir de la realización de un préstamo informal e ilegal caracterizado por ofrecer dinero rápido y sin trámites bancarios, pero con tasas de interés usureras y métodos de cobro violentos

Rosa Icela Rodríguez declaró que es al gabinete de Seguridad a quien corresponde tratar sobre esta problemática, pero que ya se está dando atención a los temas relacionados con extorsión y que se han obtenido resultados favorables.

“Si se ha estado atendiendo la problemática de la extorsión en general por parte del gobierno de México, hay muchos avances y muchas detenciones que aquí se han presentado, pero a mí me gustaría que si fuera el gabinete de seguridad el que se refiriera a los diferentes modos de operar de la delincuencia” declaró

Además aseguró que los ciudadanos colombianos son bienvenidos a México, aunque reconoció que se han detectado casos de algunos que realizan actividades ilícitas y que para estos casos se debe dar atención de forma directa.

“Los ciudadanos, digamos que en su mayoría, pues son bienvenidos a México, Pero también está la parte donde efectivamente se han detectado algún problema con algunos ciudadanos pues que realizan actividades ilícitas”.

Finalmente aclaró que es al gabinete de seguridad en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores a quienes corresponde tratar este tipo de actos delictivos.