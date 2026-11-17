"Diplomacia del panda" Fomenta las relaciones de China con el extranjero (Pexels)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la reunión que sostuvo en Shenzhen este martes, solicitó a su colega chino, Xi Jinping, la llegada de un nuevo panda gigante para territorio mexicano.

Ante la prensa china, la mandataria destacó que la relación entre México y China celebra 55 años de historia como un vínculo de gran relevancia.

En ese contexto, enfatizó el impulso al turismo y confirmó la petición formal para integrar un nuevo ejemplar al Zoológico de Chapultepec, tras calificar su encuentro con Xi Jinping como muy cordial y franco.

Ante la posible llegada de un nuevo espécimen proveniente de China, resulta oportuno recapitular la historia de los osos panda que México ha albergado en Chapultepec desde la década de los setenta.

¿Cuántos pandas ha tenido México a lo largo de la historia?

En los setenta, los noticieros, estaciones de radio y televisoras de México hablaban sobre un acontecimiento que despertaba gran curiosidad entre la población: la llegada de ejemplares originarios de los bosques templados del este de Asia, animales de movimientos peculiares y pelaje blanco con negro.

Fue en 1975 cuando el gobierno de Pekín obsequió al país una pareja joven de osos panda, integrada por un macho y una hembra (Pe Pe y Ying Ying).

Ambos ejemplares llegaron muy jóvenes a territorio mexicano y en 1980 tuvieron a su primera cría, llamada Xen Li.

Desgraciadamente, la vida del pequeño duró apenas ocho meses, ya que falleció tras ser aplastado de manera accidental por su madre mientras dormían.

En 1981 nació su siguiente descendiente, Tohui. Aunque los osos panda suelen recibir nombres de origen chino, a este ejemplar se le otorgó un nombre tarahumara que significa “niño”, elegido mediante un concurso nacional justo antes de descubrirse que en realidad no era macho, sino hembra.

Posteriormente, el 22 de junio de 1983 nació el tercer ejemplar, bautizado como Liang Liang, que significa “brillo”, quien logró vivir hasta 1999.

Dos años más tarde, en 1985, se registró un parto gemelar del cual únicamente sobrevivió una hembra llamada Xiu Hua, fallecida en 2013 a los 27 años; mientras que en 1987, nuevamente de un parto de gemelos, nació Shuan Shuan como única sobreviviente, alcanzando los 35 años de edad antes de morir.

Más adelante, el 1 de julio de 1990 nació Xin Xin, descendiente de Tohui y Chia Chia, un macho trasladado desde el zoológico de Londres, ejemplar que actualmente cuenta con 36 años de edad.

Si bien el conteo oficial registró nueve pandas en México, únicamente cinco lograron alcanzar la etapa adulta, pues con el paso del tiempo los integrantes de esta familia fallecieron por causas naturales o enfermedades.

¿Por qué se trajeron osos panda a México?

Durante la década de 1970, el gobierno chino obsequiaba osos panda a distintas naciones en señal de buena fe como parte de la llamada “diplomacia del panda”, una estrategia establecida para fortalecer las relaciones con el extranjero.

Sin embargo, a partir de 1984, Pekín modificó sus políticas debido a que la especie se encontraba en peligro de extinción.

Ante esa problemática, el país asiático sustituyó el regalo de los osos panda solamente por ser prestados por un tiempo corto a cambio de una aportación económica destinada exclusivamente a los esfuerzos de conservación de los pandas en estado silvestre.