Rafael Ricardo Valdez Vázquez, Subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional Sarampión en México

México mantiene una estrategia nacional para contener el brote de sarampión, con una disminución de contagios y vacunas suficientes para proteger a la población; así lo informó Rafael Ricardo Valdez Vázquez, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal.

El funcionario señaló que entre 2025 y 2026 se han registrado 20 mil 601 personas enfermas, mientras que en ese mismo periodo se aplicaron casi 41 millones de vacunas, como parte de la mayor campaña de inmunización realizada en décadas. Aseguró que los contagios mantienen una tendencia a la baja y que actualmente hay 14 casos activos en todo el país.

Valdez Vázquez explicó que la vacunación es la principal herramienta para evitar la propagación de esta enfermedad, debido a su alto nivel de contagio. Por ello, cuando se detecta un caso, el personal de salud acude durante los primeros dos o tres días a inmunizar a las personas que estuvieron alrededor del paciente. Esta acción se ha realizado en más de 12 mil 600 ocasiones, además de casi 19 mil recorridos casa por casa para localizar a quienes tienen dosis pendientes.

Contagios disminuyeron

De acuerdo con el reporte, el mayor número de contagios se presentó en febrero de este año, cuando se contabilizaron mil 314 casos en una sola semana. Desde entonces, la curva epidemiológica ha mantenido una tendencia descendente y durante las últimas 12 semanas se han registrado más de 90 por ciento menos casos respecto a ese máximo.

El subsecretario detalló que 12 estados acumulan tres meses o más sin registrar contagios: Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora.

En otros cuatro estados —Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Campeche— ha transcurrido entre uno y tres meses sin nuevos casos. En contraste, las autoridades mantienen mayor atención en las 16 entidades que registraron contagios durante el último mes.

De los 14 casos activos reportados, 12 se encuentran en Chiapas y dos en Quintana Roo, donde los equipos de salud realizan labores de vacunación y seguimiento para atender el brote local.

Hay casi 11 millones de vacunas disponibles

Valdez Vázquez afirmó que México cuenta actualmente con casi 11 millones de dosis disponibles y más de 21 mil puestos de vacunación distribuidos en los 32 estados. Del total, alrededor de tres millones y medio corresponden a la vacuna triple viral para niñas y niños de seis meses a nueve años, mientras que más de siete millones son de doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

Las vacunas son gratuitas y están dirigidas a distintos grupos de edad. Para los bebés de seis a 11 meses se contempla una dosis cero; posteriormente, la primera aplicación corresponde a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. También se busca completar los esquemas de niñas y niños de dos a nueve años que tengan dosis pendientes.

En el caso de adolescentes y adultos de 10 a 49 años, la estrategia contempla la aplicación de la vacuna, con atención especial al personal de salud y educativo, así como a trabajadores agrícolas, integrantes de pueblos originarios y personas en situación de movilidad.

El funcionario destacó que durante este año se ha cumplido 90 por ciento de la meta de vacunación programada, con la participación de personal del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y los servicios de salud estatales.

Buscar cerrar el brote en 2027

La estrategia nacional contempla un plan de dos fases, con una duración de 90 días, para avanzar del control de los contagios al cierre del brote. En las entidades donde todavía se presentan casos, las brigadas intensificarán la vacunación alrededor de cada paciente y realizarán recorridos casa por casa, con especial atención a los grupos de mayor riesgo y a las personas que se trasladan entre distintas localidades.

En los estados que ya no registran contagios se mantendrá la vigilancia epidemiológica para evitar nuevos casos. El subsecretario también indicó que, entre los 18 países de la región que tienen transmisión activa, México ocupa el segundo lugar con menor transmisión.

La meta de las autoridades es terminar con el brote durante 2027 y, en 2028, avanzar en la ruta para que el país vuelva a ser reconocido como libre de sarampión.

Para conocer los puntos de vacunación disponibles, la población puede consultar el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx. El funcionario reiteró que las dosis son gratuitas y que existe suficiente abasto para que niñas, niños, adolescentes y adultos que las necesiten puedan acudir a recibirlas.