Zoé Robledo Basificación de trabajadores del IMSS

El director general, Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que se otorgó plazas de base a 4 mil 119 trabajadores que ingresaron durante la pandemia de COVID-19 y alcanzó un surtimiento de 94 por ciento de recetas médicas, como parte de los avances de su Plan Integral de 12 acciones en 120 días.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario presentó los resultados de cinco de las 12 acciones contempladas en el programa, cuyo plazo concluye el próximo 24 de febrero, Día de la Bandera. Entre los avances también destacó el incremento salarial, la incorporación de equipos médicos de alta tecnología y las medidas para mejorar la atención en los servicios de urgencias.

Robledo señaló que el aumento salarial ya se encuentra concluido al 100 por ciento y que el surtimiento de recetas completas llegó a 94 por ciento, lo que, dijo, representa una recuperación en el abasto de medicamentos. Para quienes no reciban sus medicinas, indicó que pueden reportarlo en el portal recetacompleta.gob.mx, donde el Instituto dará seguimiento para localizar el medicamento y avisar cuando esté disponible en su farmacia.

IMSS avanza en la basificación de personal que trabajó durante la pandemia

Uno de los principales avances corresponde a la regularización laboral de trabajadores que ingresaron al Instituto durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y que posteriormente continuaron cubriendo vacaciones, guardias, incapacidades y descansos de otros empleados bajo el esquema conocido como 08.

El proceso se realizó en tres etapas: el 16 de octubre se asignaron 2 mil 239 plazas; el 1 de noviembre se incorporaron mil 361 más, y el 16 de noviembre se concretó un tercer bloque de 519. Con ello, el IMSS suma 4 mil 119 trabajadores con base, equivalente a 38 por ciento de la meta establecida.

El director general explicó que el objetivo es otorgar una plaza a 10 mil 939 personas para el 1 de enero de 2027. La medida incluye a personal de enfermería y medicina, así como camilleros, laboratoristas, trabajadores de higiene y limpieza, almacenes y farmacias, entre otras áreas que participan en la operación de hospitales.

64 equipos de alta tecnología ya atienden a pacientes

En materia de equipamiento, Robledo reportó que 64 aparatos médicos de alta tecnología ya reciben pacientes. Explicó que el proceso contempla distintas etapas: instalación, pruebas de funcionamiento y capacitación del personal que estará a cargo de operarlos.

Hasta el momento, 81 equipos ya fueron instalados y 69 se encuentran en la fase de pruebas y preparación para su funcionamiento. Entre ellos destacan los tomógrafos de 256 cortes, que permiten realizar estudios más rápidos y precisos, particularmente en órganos como el corazón y en casos de trauma y ortopedia.

El funcionario informó que dos equipos de este tipo recibirían a sus primeros pacientes durante esa misma jornada: uno en el Hospital General Regional número 1 de Charo, Michoacán, y otro en el Hospital General de Zona número 42 de Puerto Vallarta, Jalisco. El plan contempla la instalación de 26 tomógrafos de 256 cortes en distintas unidades del país.

Capacitan a personal de seguridad

Otra de las acciones está enfocada en mejorar el trato a pacientes y familiares en las áreas de urgencias, donde el personal de seguridad suele ser el primer contacto con quienes llegan a los hospitales.

De los 6 mil 656 integrantes de seguridad que trabajan en estas instalaciones, 5 mil 854 ya recibieron capacitación en materia de trato digno, lo que representa un avance de 88 por ciento. Robledo precisó que la mayoría pertenece a empresas privadas.

A estas medidas se suma la instalación de 489 cámaras de 360 grados en áreas de urgencias, equivalente a 81 por ciento de avance. Estos dispositivos permiten supervisar lo que ocurre en esos espacios y contribuir a mejorar la atención en tiempo real.

Nuevas contrataciones

Entre las próximas actividades, el director general anunció un segundo proceso de reclutamiento de médicas y médicos especialistas, convocatoria que hasta ese momento contaba con mil 688 aspirantes registrados y tiene como objetivo contratar a 2 mil 500 profesionales.

El 18 y 19 de noviembre se realizarán actividades dirigidas a trabajadores sustitutos que ya forman parte del Instituto y cubren guardias o vacaciones de especialistas. Mientras que el 20 y 21 de noviembre se atenderá a médicas y médicos provenientes de otras instituciones. El registro permanece abierto en medicos-especialistas.imss.gob.mx.

En cuanto a la reducción de las listas de espera, Robledo informó que desde el 12 de octubre se han realizado 6 mil 294 cirugías adicionales durante noches y fines de semana. De ese total, 3 mil 72 fueron intervenciones de cataratas; el resto correspondió a procedimientos de vesícula, hernias, rodilla, cadera y otras especialidades.

El funcionario adelantó que el siguiente reporte de avances se presentará el 26 de noviembre y que las autoridades continuarán informando sobre el cumplimiento de las acciones, tanto a nivel general como por hospital.