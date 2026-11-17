Caravanas migrantes en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ninguna de las 24 caravanas migrantes que han ingresado a México desde países de Centroamérica ha llegado a la frontera norte para intentar cruzar hacia Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que estos contingentes han arribado principalmente a Chiapas y, en algunos casos, al sur de Oaxaca. Sin embargo, aseguró que hasta ahora ninguno ha recorrido el país hasta alcanzar la frontera con territorio estadounidense.

Rodríguez señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene contacto con las personas en situación de movilidad para informarles sobre las posibilidades de permanecer en México y las dificultades para ingresar a Estados Unidos. Como parte de este trabajo, las autoridades les explican las alternativas para regresar a sus países o establecerse en territorio mexicano, siempre que cumplan con los requisitos legales.

INM acompaña a 781 migrantes en Chiapas

La titular de Gobernación detalló que actualmente permanece una caravana en Chiapas, integrada por personas provenientes de Honduras y El Salvador. Aunque algunos de sus integrantes ya regresaron a sus países de origen, 781 continúan en territorio mexicano y se encuentran en Mapastepec, donde reciben atención y acompañamiento humanitario del INM.

Explicó que el personal migratorio mantiene comunicación con ellos durante su recorrido por Chiapas, mediante acercamientos individuales y por grupos, para conocer su situación y ofrecer alternativas que permitan facilitar un retorno seguro a sus lugares de origen.

La funcionaria agregó que quienes decidan permanecer en México también pueden hacerlo, siempre que cumplan con las condiciones legales para su estancia.

Rodríguez sostuvo que la atención busca orientar a las personas migrantes sobre sus opciones y evitar que continúen un trayecto hacia Estados Unidos sin posibilidades de ingresar, además de facilitar su retorno o incorporación a actividades laborales en México.