Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mantiene pendiente de los asuntos del país y en comunicación permanente con su equipo de trabajo, pese a encontrarse de visita en China.

Durante la conferencia matutina de este martes, encabezada por la titular de Gobernación, explicó que la mandataria se encuentra en la ciudad de Shenzhen, donde participa en la 33.ª Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para los días 18 y 19 de noviembre.

Rodríguez detalló que, además de su participación en este encuentro internacional, Sheinbaum y la delegación mexicana tienen previstas reuniones bilaterales para abordar distintos temas de interés y fortalecer las relaciones de cooperación.

“Pero decirles que, a pesar de la distancia, la Presidenta está pendiente del país y mantenemos comunicación permanente”, señaló la secretaria de Gobernación.

Asimismo, adelantó que la presidenta se conectaría de manera remota a la conferencia matutina para dirigirse al pueblo de México y a los representantes de los medios de comunicación.

La funcionaria destacó que la visita de la mandataria a China se desarrolla en el marco de una agenda internacional que busca impulsar el diálogo y avanzar en asuntos de interés para México.