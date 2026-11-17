El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que la agencia mantendrá sus investigaciones sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos en México, al advertir que la corrupción alimenta las redes de los cárteles que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses.
A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la relación entre grupos delictivos y políticos corruptos representa un riesgo para la seguridad de su país. Ante ello, reiteró el compromiso de la DEA para identificar y exponer estas conexiones, al concluir su mensaje con la frase: “No vamos a ceder”.
“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió.
Funcionarios vinculados al CJNG
El pronunciamiento se suma a las advertencias que Cole realizó el pasado 13 de noviembre, cuando señaló que la DEA y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional perseguirán a funcionarios y actores políticos que obtengan beneficios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), protejan sus actividades o contribuyan a su crecimiento.
En aquella ocasión, el titular de la agencia antidrogas señaló que una de las prioridades es desarticular la estructura de esta organización criminal, mediante acciones dirigidas contra sus líderes, recursos financieros y operaciones internacionales.
Anterior reunión con Harfuch
Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen días después de su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien revisó los principales asuntos de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
El 9 de noviembre, el funcionario mexicano informó que durante la reunión abordaron el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de cooperación que continúan pendientes y temas relacionados con extradiciones.
Un día después, durante la conferencia presidencial, García Harfuch explicó que este tipo de encuentros se realizan de manera periódica y que la reunión con Cole estaba programada desde meses atrás. También indicó que ambos gobiernos dan seguimiento a los resultados de la información compartida y a las investigaciones que permanecen en curso.