Terry Cole

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que la agencia mantendrá sus investigaciones sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos en México, al advertir que la corrupción alimenta las redes de los cárteles que representan una amenaza para las comunidades estadounidenses.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario sostuvo que la relación entre grupos delictivos y políticos corruptos representa un riesgo para la seguridad de su país. Ante ello, reiteró el compromiso de la DEA para identificar y exponer estas conexiones, al concluir su mensaje con la frase: “No vamos a ceder”.

“La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió.

Funcionarios vinculados al CJNG

El pronunciamiento se suma a las advertencias que Cole realizó el pasado 13 de noviembre, cuando señaló que la DEA y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional perseguirán a funcionarios y actores políticos que obtengan beneficios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), protejan sus actividades o contribuyan a su crecimiento.

En aquella ocasión, el titular de la agencia antidrogas señaló que una de las prioridades es desarticular la estructura de esta organización criminal, mediante acciones dirigidas contra sus líderes, recursos financieros y operaciones internacionales.

Anterior reunión con Harfuch

Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen días después de su encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien revisó los principales asuntos de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

El 9 de noviembre, el funcionario mexicano informó que durante la reunión abordaron el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de cooperación que continúan pendientes y temas relacionados con extradiciones.

Un día después, durante la conferencia presidencial, García Harfuch explicó que este tipo de encuentros se realizan de manera periódica y que la reunión con Cole estaba programada desde meses atrás. También indicó que ambos gobiernos dan seguimiento a los resultados de la información compartida y a las investigaciones que permanecen en curso.