Claudia Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega al Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao'an con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 16 de noviembre de 2026. Foto: EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este miércoles 18 de noviembre de 2026 al banquete de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ofrecido por el presidente de China, Xi Jinping, en Shenzhen. Un momento destacado de su llegada fue el recibimiento con la tradicional canción mexicana “Cielito Lindo”, interpretada por una orquesta, en un gesto de cercanía y reconocimiento cultural hacia la delegación mexicana.

Ponen el “Cielito Lindo” para recibir a Claudia Sheinbaum

En los videos oficiales, se aprecia como la mandataria ingresó al evento protocolario al ritmo de la popular melodía y que ha sido una de las más reconocibles a nivel internacional a través de los años.

¿De qué se trata el banquete de líderes de la APEC?

El banquete forma parte de las actividades de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad tecnológica de Shenzhen,en la provincia de Guangdong.

Sheinbaum llegó a China el 16 de noviembre tras un viaje comercial y ha desarrollado una intensa agenda que incluye la presentación del Plan México ante empresarios en el APEC CEO Summit, reuniones bilaterales y la participación en las sesiones de líderes. México ha sido designado sede de APEC en 2028, por lo que esta visita también sirve para preparar el relevo de la presidencia del foro.