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En su más reciente libro titulado La evolución cultural en México. Cuatro décadas de cambio de valores, 1982-2023, el politólogo Alejandro Moreno describe a la Generación Z como protagonista de los cambios axiológicos que registra nuestro país, la califica como una “fuerza transformadora” que encabeza la transición hacia la autoexpresión, la hiperdigitalización y una relación distante con la política tradicional. La obra, publicada por Banamex, combina solidez teórica y evidencia empírica tras analizar cuatro décadas de encuestas en México.

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Esa ruptura generacional ya se asoma en las mediciones electorales locales. En el caso de Michoacán, La Crónica publicó el 14 de septiembre pasado su más reciente encuesta en la que el morenista Carlos Torres Piña (30%) y la independiente Grecia Quiroz (32%) registraban un empate técnico en los escenarios con candidatos a la gubernatura. Al analizar el voto exclusivo por partidos y desagregarlo por grupos de edad, emerge una brecha notable en las preferencias, ¿se gesta una rebelión juvenil?

Como se observa en el gráfico, la Generación Z es el segmento más competitivo y el único donde el bloque encabezado por Morena (22%) queda por debajo de la eventual alianza PAN-PRI (27%), mientras Movimiento Ciudadano capta un 11 por ciento de preferencias y el restante 40 por ciento permanece indefinido o indiferente. Los datos revelan que la Cuarta Transformación enfrenta su mayor resistencia entre los electores más jóvenes.

Al analizar la identidad partidista se observa que los electores más jóvenes tienden a distanciarse más de los partidos políticos; más allá de la intención del voto coyuntural, 73 por ciento de la Generación Z y 72 por ciento de los Millennials no se consideran cercanos a algún partido político, lo que contrasta con las generaciones de mayor edad.

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Dentro de la minoría de jóvenes que sí se identifican con alguna fuerza política, persiste el empate técnico. En la Generación Z, quienes se dicen panistas o priistas (14%) superan apenas por un punto a los morenistas (13%). El escenario cambia conforme avanza la edad. El apartidismo retrocede a 61 por ciento en la Generación X y baja a 50 por ciento en los Baby Boomers, grupo donde la identidad morenista alcanza hasta 39 por ciento, casi cuadruplicando el respaldo combinado de panistas y priistas (10%). Movimiento Ciudadano prácticamente carece de identidad partidista en cualquier segmento de edad.

En general, los programas sociales son un fuerte componente en la explicación del comportamiento electoral por ser uno de los pilares en las preferencias por Morena, pero en el caso de la Generación Z ¿será un factor determinante? La encuesta muestra que no necesariamente. De hecho, los porcentajes de entornos familiares que gozan de transferencias son muy cercanos a las generaciones Millennial y X.

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Si bien los jóvenes Z provienen en menor medida de hogares beneficiarios, ese factor material por sí solo no parece determinar sus preferencias del todo, sino que presumiblemente convive con transformaciones culturales como la falta de empatía con los partidos tradicionales y la búsqueda de autonomía que documenta el libro de Alejandro Moreno. Identificar qué otros factores pesan más en el ánimo juvenil, será parte del trabajo de los encuestadores en las próximas mediciones.

Lo que sí sabemos es que es la generación que domina, como ninguna otra, las redes sociales, ese campo de batalla donde las lealtades partidistas son volátiles y donde cualquier campaña puede ganar o perder impulso en cuestión de horas.