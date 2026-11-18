. (tsarenko)

Ya existe una alerta de la Embajada de México en Rusia sobre engaños para que muchachos de nuestro país sean enviados a la guerra sin apenas preparación. Las víctimas del engaño no pueden ver esa advertencia porque no hacen trámites, ni siquiera para el visado, antes de emprender el viaje a Moscú. Todo se los facilitan enganchadores, al menos algunos de ellos radicados en México, a pesar de lo cual las denuncias formales están siendo rebotadas por los Ministerios Públicos bajo el argumento de que no hay delito en el país. Los enganchadores, algunos con acento cubano o venezolano, convencen a los jóvenes de que realizarán labores de seguridad privada que “no tienen nada que ver con la guerra”.

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En agosto pasado, Crónica dio cuenta de la repatriación de mexicanos que habían caído en estos engaños y que regresaron con el apoyo de la embajada mexicana; pero ahora se reportan nuevos casos de que ya fueron enviados al frente de guerra.

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De agosto a esta fecha, los reclutadores parecen no haber parado su labor, y es que uno de los mexicanos enviados al frente de guerra envió mensajes con un teléfono prestado, donde señaló a su familia que son muchos los que están allá en esta misma situación.

El perfil de dos de los muchachos cuyas familias fueron contactadas por Crónica dejan ver las características que buscan los reclutadores en México: ambos estudiaron hasta secundaria, se mostraron colaborativos para sacar y entregar su pasaporte y, guiados y financiados por los propios enganchadores, moverse de sus estados de origen al Aeropuerto Internacional de la CDMX para abordar un vuelo trasatlántico apenas unos días después de la primera llamada.

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Este fenómeno se presenta también en Perú y en Colombia. En México, parece estar empezando, y Crónica ha recopilado información suficiente para saber que la Embajada de México en Moscú conoce estos casos y está recibiendo peticiones de apoyo de las familias.

Uno de los muchachos que ha sido enviado al frente el sábado pasado, procede de Cuernavaca, Morelos, y reportan que su estado de salud se ha deteriorado gravemente. Fue apaleado en el cuartel al que fue enviado por no saber manejar armas. Su regreso a México y baja por motivos de salud fueron rechazados ayer.

A ambos muchachos, llegando a Moscú, se les hizo firmar un contrato en ruso y les fue cortada toda comunicación con los enganchadores originales. De hecho, las páginas que sirven de enlace cambian continuamente (algo que no pasaba en agosto). Sólo duran un par de días, pero una búsqueda minuciosa revela que se trasmutaron en otras con nombres de empresas diferentes.

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Hay una conexión con Puerto Vallarta, de allí era uno de los teléfonos con los que se hicieron los enganches y los pagos para trasladar a los muchachos hasta el avión que los llevaría a Rusia, y desde esos teléfonos se les convenció que el empleo ofrecido “no tenía nada que ver con la guerra”. Uno de ellos grabó conversaciones, y en este caso, de una enganchadora con acento cubano que es quien le jura que el trabajo que se le ofrece no tiene nada que ver con la guerra.

Otro de los teléfonos, con clave de Rusia, se presenta como Mexa Rusky 1, es el último con el que tienen contacto los enrolados antes de que sus celulares sean retirados (además de quedar inservibles en realidad desde que pisan territorio ruso).

Sólo logran sacar mensajes cuando un compañero les facilita un celular y logran enviar un mensaje de voz o de texto.

Esta semana, después del fin de semana largo, dos familias, una de Tlaxcala y otra de Morelos, luchan para que sus hijos sean repatriados .