Los integrantes de Somos muestran playeras de apoyo a ex consejeros del IFE e INE como José Woldenberg

El partido Somos acusó una elección de estado y denunció a la presidenta Claudia Sheinbaum y a 12 gobernadores de Morena de utilizar recursos públicos e intervenir en el proceso electoral para favorecer a su partido en perjuicio de la oposición.

El representante de Somos ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, pidió a la autoridad electoral dictar medidas cautelares para que la presidenta y los mandatarios estatales señalados se abstengan de pronunciarse sobre partidos políticos y candidaturas.

“Lo que le estamos pidiendo al INE es que, en el marco de sus competencias, establezca las medidas cautelares que se necesitan para ordenarle a la Presidenta y a todas las gubernaturas de Morena que se han pronunciado en este asunto que dejen de estar interviniendo en el proceso electoral. La petición concreta es que saquen las manos del proceso electoral”, aseveró

Alvarez Icaza consideró que los señalamientos de la presidenta contra Somos representan una intervención indebida en la vida de un partido político y sostuvo que el gobierno federal debe garantizar condiciones de imparcialidad para las elecciones de 2027.

En tanto el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo defendió a exconsejeros del INE que integran sus filas y acusó que se utilice el poder presidencial para orquestar una elección de estado.

Acosta Naranjo calificó los señalamientos como un intento de distracción para desviar la atención del papel de Morena en la actual descomposición del INE.

Los dirigentes de Somos rechazaron las acusaciones y aseguraron que es un orgullo contar con los exconsejeros en sus filas.

“Nos sentimos orgullosos de que muchos integrantes del Instituto Federal Electoral (IFE) y del INE hayan decidido dar el paso a militar con nosotros. No nos avergüenzan Edmundo Jacobo, Rodrigo Morales, Marco Baños, Paty McCarthy”, afirmó Acosta Naranjo.

El dirigente de Somos llamó a recuperar los acuerdos entre distintas fuerzas políticas para los nombramientos en el INE, fortalecer sus contrapesos y evitar que las decisiones estratégicas queden concentradas en una sola persona.

SOMOS reiteró que no se opondrá a ninguna investigación sobre el pasado del Instituto, pero exigió que tampoco se utilicen los señalamientos contra exfuncionarios como pretexto para dejar sin esclarecer las presuntas irregularidades actuales.

Edmundo Jacobo Molina rechazó los intentos de vincularlo con empresas proveedoras del INE y explicó que los contratos mencionados fueron adjudicados mediante licitaciones públicas. Afirmó que no conocía a los proveedores y respaldó que se investiguen los hechos para esclarecer responsabilidades.

La dirigencia nacional confirmó que continuará las acciones jurídicas y políticas para defender la autonomía del INE y exigir que la Presidencia de la República respete los límites constitucionales de su participación en la competencia electoral.