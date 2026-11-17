Legisladores y expertos durante el foro sobre la Constitución de Oaxaca realizada en el Senado

Legisladores y especialistas debatieron en el Senado sobre la iniciativa de la nueva Constitución en Oaxaca donde se analizó esta propuesta en materia de justicia, pacto social, autonomía y los derechos de la población y de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Juristas plantearon revisar en la legislación secundaria la adición de temas como la Inteligencia Artificial, el extractivismo digital, la muerte digna, el cambio climático o la infraestructura o arquitectura digital comunitaria para su desarrollo, entre otras.

Durante la realización del foro Innovación e Interculturalidad en la Nueva Constitución de Oaxaca, el senador Antonino Morales, aseguró que desde la Cámara Alta acompañaran estos trabajos de deliberación para que las observaciones lleguen a quienes tienen la responsabilidad de construir una nueva Constitución, a partir de la iniciativa presentada por el gobernador Salomón Jara.

Los especialistas destacaron la importancia de incluir en el proyecto de reforma integral conceptos centrales como la interculturalidad y la innovación en derechos sociales, seguridad, servicios básicos, la adaptación cultural en salud y reconocer los sistemas normativos y particularidades culturales, con una Sala de Justicia Indígena que garantice la autonomía de los pueblos indígena y afromexicano.

Durante el foro, la a presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero, explicó que esta propuesta parte de que en Oaxaca todas las culturas tienen igual valor y eso implica revisar cómo actúan los poderes públicos, la prestación de servicios y la resolución de conflictos.

“Viene el tiempo de deliberar en comunidad, con sus propias formas de organización y en la fase consultiva corresponde recibir las opiniones y observaciones”, estableció

En su turno la , presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, Deniss García hizo énfasis en las condiciones de igualdad para las mujeres indígenas y afromexicanas; poder estar presentes en una asamblea, tomar la palabra e incidir en las decisiones, y participar en los procesos de desarrollo.

La presidenta de la Comisión Permanente de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Elisa Zepeda, informó que se realizaron 25 foros regionales que recogen el pensar y formas de convivencia de los 15 pueblos originarios, en una iniciativa que desembocará en resultados porque innova contenidos que sincronizan las demandas del pueblo oaxaqueño con su Constitución.

El presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Benjamín Viveros, aseveró que el Legislativo estatal cumplirá con los tiempos de este ejercicio inédito e histórico.

Analizaron la iniciativa los juristas Raúl Ávila Ortiz, Mario Alfredo Hernández Sánchez, Armando Hernández Cruz., Juan Carlos Silva Adaya, Socorro Apreza Salgado y Jorge Reyes Negrete.