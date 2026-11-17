Pago de pensiones IMSS e ISSSTE. El pago de la última pensión de 2026 tendrá lugar en la última semana de noviembre para el ISSSTE, mientras que para miembros del IMSS será hasta el primer día hábil de diciembre. (Gemini)

De acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones, los pensionados del ISSSTE recibirán su mensualidad de diciembre de manera anticipada, además de la segunda parte del aguinaldo para quienes tengan derecho a esta prestación. Por su parte, los beneficiarios del IMSS tendrán que esperar hasta el comienzo del último mes del año para disponer de sus recursos.

¿Se adelanta el pago de diciembre de la Pensión IMSS e ISSSTE?

Para los pensionados por parte del IMSS, la pensión de diciembre no se adelantará para noviembre y en su lugar, de acuerdo al calendario oficial, el pago se realizará el martes 1 de diciembre.

Calendario oficial para el pago de pensiones del IMSS. El pago para la pensión de diciembre se hará el primero de ese mes, por lo que no tendrá ningún adelanto. (IMSS)

Por otro lado, el ISSSTE tiene programado el depósito de la mensualidad de diciembre para el próximo viernes 27 de noviembre, fecha confirmada en el calendario oficial del Instituto.

Calendario oficial para el pago de pensiones del ISSSTE. El pago para la pensión de diciembre se adelantó al 27 de noviembre. (ISSSTE)

¿Qué hacer si se recibe el pago de la pensión del IMSS o el ISSSTE?

En dado caso de que el depósito de la pensión de diciembre no se vea reflejado en la cuenta bancario del beneficiario, se podrá comunicar directamente a la institución responsable correspondiente para solicitar una aclaración:

Los pensionados del IMSS podrán llamar al número 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, correspondiente a la atención de pensionados. Los beneficiarios del ISSSTE podrán comunicarse al 55 4000 1000, mediante el servicio ISSSTETEL.