Continúan las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos Migrants influx in Lukeville, Arizona (Archivo EFE)

Connacionales repatriados — La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó este miércoles desde Palacio Nacional, con base en los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), que entre el 20 de enero de 2025 y el 16 de noviembre de 2026, un total 328 mil 161 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos, como parte de la política antiinmigrante.

La dependencia refiere que del total de mexicanos repatriados desde el vecino país, 179,219 lo hicieron por vía terrestre y 148 mil 942 vía aérea.

El reporte del INM apunta que las expulsiones de connacionales se mantienen en niveles elevados durante el periodo reportado y muestra de ellos es que durante octubre de 2026 queda registrado como el mes con más mexicanos repatriados, al contabilizar 20,009 casos, seguido por julio, con 18,863 y agosto con 18,628.

Al respecto, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la mayoría de los mexicanos que han sido repatriados ha llegado mediante vuelos a distintos aeropuertos del país, mientras que las recepciones en puntos de la frontera norte han disminuido considerablemente.

En la misma línea, y como parte de la estrategia “México te Abraza”, el Gobierno Federal cuenta con siete centros para recibir a los mexicanos repatriados desde EU en Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nueva Rosita, Coahuila; Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, en Chiapas y Villahermosa, en Tabasco.

La Segob resalta que estos centros tiene capacidad para alojar hasta 200 personas y ofrece distintos servicios para facilitar la llegada de los connacionales como:

· Alimentación durante su estancia.

· Orientación jurídica y documentación.

· Atención médica.

· Traslados para regresar a sus comunidades de origen.

· Una Tarjeta Paisano con 2 mil pesos.

· Afiliación gratuita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante seis meses.

La Crónica de Hoy 2026