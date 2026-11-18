Cárteles de la droga siguen sembrando el terror en varias regiones del país (CNN)

Combate al crimen organizado — Sin ceder en sus advertencias de combate a grupos del crimen organizado en México, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que a través de su programa “Recompensas por la Justicia”, busca recibir información que permita interrumpir las fuentes de ingresos de las redes que usan los cárteles internacionales para lavado de dinero, por lo que ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cualquier dato que conduzca a interrumpir este mecanismo financiero.

La dependencia estadounidense destacó que a través de un comunicado que el programa de recompensas busca frenar toda actividad financiera de los cárteles, ya que estos ingresos ilícitos han permitido a organizaciones criminales cometer actos de violencia y terror y extender sus esquemas delictivos como robos de combustible, narcotráfico, transacciones de bienes raíces y el secuestro.

Los cárteles ocultan ingresos ilegales a través de diversos esquemas de lavado de dinero. Ayúdenos a interrumpir sus prácticas financieras ilícitas. Envíenos su información. https://t.co/qeAAxxYNcl https://t.co/jNyuvOQmb2 — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) November 17, 2026

Asimismo, el Departamento de Justicia refiere que entre la información solicitada se encuentran transacciones realizadas por instituciones financieras y casas de cambio que benefician a estos grupos.

La dependencia también solicita información sobre esquemas delictivos que involucran a miembros de los cárteles y partidarios que benefician económicamente a la organización, y sobre transferencias de fondos y material de o hacia estos cárteles y sus operativos, así como relación de funcionarios y políticos que ayudan y brindan protección a estos grupos.

La Crónica de Hoy 2026